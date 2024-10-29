Кадыров заявил об атаке беспилотника на университет спецназа в Чечне

Утром 29 октября дрон атаковал Российский университет спецназа (РУС) в чеченском городе Гудермес. В результате произошедшего никто не пострадал, на месте работают следователи, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Сегодня в 6:30 утра в Гудермесе в результате беспилотной атаки с воздуха возгорелась крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он добавил, что пострадавших и жертв не было зафиксировано, само возгорание после атаки потушено.
На данный момент следователи расследуют произошедшее и устанавливают лиц причастных к атаке. Университет и все службы продолжают работу в штатном режиме.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за прошедшую ночь над регионами страны были сбиты семь украинских БПЛА. Так, средства ПВО предотвратили атаки ВСУ в Курской, Брянской и Белгородской областях, а также над акваторией Черного моря, передает «Национальная служба новостей».
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Утром 29 октября дрон атаковал Российский университет спецназа (РУС) в чеченском городе Гудермес. В результате произошедшего никто не пострадал, на месте работают следователи, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Сегодня в 6:30 утра в Гудермесе в результате беспилотной атаки с воздуха возгорелась крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он добавил, что пострадавших и жертв не было зафиксировано, само возгорание после атаки потушено. На данный момент следователи расследуют произошедшее и устанавливают лиц причастных к атаке. Университет и все службы продолжают работу в штатном режиме. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за прошедшую ночь над регионами страны были сбиты семь украинских БПЛА. Так, средства ПВО предотвратили атаки ВСУ в Курской, Брянской и Белгородской областях, а также над акваторией Черного моря, передает «Национальная служба новостей».