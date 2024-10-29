Кадыров заявил об атаке беспилотника на университет спецназа в Чечне

29 октября 2024 в 12:23 Размер текста - 17 +

ВСУ атаковали беспилотниками РУС в Гудермесе, возгорание потушено Фото: II Marine Expeditionary Force / Lance Cpl. Shawn Valosin новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Утром 29 октября дрон атаковал Российский университет спецназа (РУС) в чеченском городе Гудермес. В результате произошедшего никто не пострадал, на месте работают следователи, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Сегодня в 6:30 утра в Гудермесе в результате беспилотной атаки с воздуха возгорелась крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа», — написал Кадыров в своем telegram-канале . Он добавил, что пострадавших и жертв не было зафиксировано, само возгорание после атаки потушено. На данный момент следователи расследуют произошедшее и устанавливают лиц причастных к атаке. Университет и все службы продолжают работу в штатном режиме. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за прошедшую ночь над регионами страны были сбиты семь украинских БПЛА. Так, средства ПВО предотвратили атаки ВСУ в Курской, Брянской и Белгородской областях, а также над акваторией Черного моря, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Утром 29 октября дрон атаковал Российский университет спецназа (РУС) в чеченском городе Гудермес. В результате произошедшего никто не пострадал, на месте работают следователи, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Сегодня в 6:30 утра в Гудермесе в результате беспилотной атаки с воздуха возгорелась крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он добавил, что пострадавших и жертв не было зафиксировано, само возгорание после атаки потушено. На данный момент следователи расследуют произошедшее и устанавливают лиц причастных к атаке. Университет и все службы продолжают работу в штатном режиме. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за прошедшую ночь над регионами страны были сбиты семь украинских БПЛА. Так, средства ПВО предотвратили атаки ВСУ в Курской, Брянской и Белгородской областях, а также над акваторией Черного моря, передает «Национальная служба новостей».