Кадыров заявил об атаке беспилотника на университет спецназа в Чечне

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ВСУ атаковали беспилотниками РУС в Гудермесе, возгорание потушено Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Утром 29 октября дрон атаковал Российский университет спецназа (РУС) в чеченском городе Гудермес. В результате произошедшего никто не пострадал, на месте работают следователи, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Сегодня в 6:30 утра в Гудермесе в результате беспилотной атаки с воздуха возгорелась крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он добавил, что пострадавших и жертв не было зафиксировано, само возгорание после атаки потушено.

На данный момент следователи расследуют произошедшее и устанавливают лиц причастных к атаке. Университет и все службы продолжают работу в штатном режиме.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за прошедшую ночь над регионами страны были сбиты семь украинских БПЛА. Так, средства ПВО предотвратили атаки ВСУ в Курской, Брянской и Белгородской областях, а также над акваторией Черного моря, передает «Национальная служба новостей».

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Утром 29 октября дрон атаковал Российский университет спецназа (РУС) в чеченском городе Гудермес. В результате произошедшего никто не пострадал, на месте работают следователи, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Сегодня в 6:30 утра в Гудермесе в результате беспилотной атаки с воздуха возгорелась крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он добавил, что пострадавших и жертв не было зафиксировано, само возгорание после атаки потушено. На данный момент следователи расследуют произошедшее и устанавливают лиц причастных к атаке. Университет и все службы продолжают работу в штатном режиме. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за прошедшую ночь над регионами страны были сбиты семь украинских БПЛА. Так, средства ПВО предотвратили атаки ВСУ в Курской, Брянской и Белгородской областях, а также над акваторией Черного моря, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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