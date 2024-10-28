28 октября 2024

В ХМАО рухнула стоимость квартир на вторичном рынке

Цена квартир на вторичном рынке в Сургуте упала на 5%
© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургуте снизилась средняя цена "квадрата" на вторичном рынке
В Сургуте снизилась средняя цена "квадрата" на вторичном рынке Фото:

В Ханты-Мансийском автономномом округе начали падать цены на вторичную недвижимость. Снижение стоимости квартир в Сургуте осенью стало доходить до 5%, следует из данных Restate.

«Средняя стоимость квадратного метра квартиры на вторичном рынке в Сургуте составляет около 125,5 тысяч рублей. В начале октября цена „квадрата“ была на уровне 132 тысяч. Соответственно, снижение составило примерно 5%», — следует из статистики.

Больше всего «вторичка», по данным сервиса, в городе стоила в августе, когда средняя стоимость квадратного метра стала доходить почти до 139 тысяч рублей. После чего цены начали снижаться. Наибольшее падение отмечено именно в середине осени.

Тем временем, в Нижневартовске, по новым нормативам региональной тарифной службы, средняя стоимость квадратного метра составляет около 100 тысяч рублей. А в Ханты-Мансийске — чуть менее 120 тысяч.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО прогнозируют появление новых скидок на квартиры в новостройках. На фоне снижения спроса риелторы ожидали от застройщиков уступок по цене для привлечения клиентов.

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В Ханты-Мансийском автономномом округе начали падать цены на вторичную недвижимость. Снижение стоимости квартир в Сургуте осенью стало доходить до 5%, следует из данных Restate. «Средняя стоимость квадратного метра квартиры на вторичном рынке в Сургуте составляет около 125,5 тысяч рублей. В начале октября цена „квадрата“ была на уровне 132 тысяч. Соответственно, снижение составило примерно 5%», — следует из статистики. Больше всего «вторичка», по данным сервиса, в городе стоила в августе, когда средняя стоимость квадратного метра стала доходить почти до 139 тысяч рублей. После чего цены начали снижаться. Наибольшее падение отмечено именно в середине осени. Тем временем, в Нижневартовске, по новым нормативам региональной тарифной службы, средняя стоимость квадратного метра составляет около 100 тысяч рублей. А в Ханты-Мансийске — чуть менее 120 тысяч. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО прогнозируют появление новых скидок на квартиры в новостройках. На фоне снижения спроса риелторы ожидали от застройщиков уступок по цене для привлечения клиентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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