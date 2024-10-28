В ХМАО рухнула стоимость квартир на вторичном рынке

В Ханты-Мансийском автономномом округе начали падать цены на вторичную недвижимость. Снижение стоимости квартир в Сургуте осенью стало доходить до 5%, следует из данных Restate.
«Средняя стоимость квадратного метра квартиры на вторичном рынке в Сургуте составляет около 125,5 тысяч рублей. В начале октября цена „квадрата“ была на уровне 132 тысяч. Соответственно, снижение составило примерно 5%», — следует из статистики.
Больше всего «вторичка», по данным сервиса, в городе стоила в августе, когда средняя стоимость квадратного метра стала доходить почти до 139 тысяч рублей. После чего цены начали снижаться. Наибольшее падение отмечено именно в середине осени.
Тем временем, в Нижневартовске, по новым нормативам региональной тарифной службы, средняя стоимость квадратного метра составляет около 100 тысяч рублей. А в Ханты-Мансийске — чуть менее 120 тысяч.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО прогнозируют появление новых скидок на квартиры в новостройках. На фоне снижения спроса риелторы ожидали от застройщиков уступок по цене для привлечения клиентов.
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