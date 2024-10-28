В Свердловской области резко вырастет налог, который никто не будет платить

В Свердловской области ввели налог для букмекеров, который они избегут

29 октября 2024 в 14:13 Размер текста - 17 +

На Среднем Урале не могут найти, с какого букмекера заработать налогов Фото: Антон Белицкий © URA.RU В Свердловской области повысят налоговую ставку на процессинговые центры, где букмекеры ведут учет онлайн-ставок, с трех до десяти миллионов рублей, несмотря на отсутствие таких мест в регионе. Об этом заявил министр экономики Свердловской области Руслан Садыков во время доклада на заседании заксобрания, передает корреспондент URA.RU. «Налоговым кодексом с 1 января 2025 года увеличиваются предельные размеры ставки налога на процессинговые центры интерактивных ставок букмекерских контор. Учитывая федеральные изменения для данной категории объектов, мы предлагаем размер ставки налога в нашем регионе увеличить до десяти миллионов рублей. При этом в Свердловской области процессинговые центры интерактивных ставок букмекерских контор отсутствуют», — заявил Садыков. Изначально часть депутатов Госдумы предлагала повысить налоги для всего игорного бизнеса, в том числе владельцев игровых автоматов. Согласно данным налоговых органов, в 2023 году деятельность в сфере игрового бизнеса вели в регионе семь организаций. Общая сумма поступлений от них в казну составила 7,2 млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области повысят налоговую ставку на процессинговые центры, где букмекеры ведут учет онлайн-ставок, с трех до десяти миллионов рублей, несмотря на отсутствие таких мест в регионе. Об этом заявил министр экономики Свердловской области Руслан Садыков во время доклада на заседании заксобрания, передает корреспондент URA.RU. «Налоговым кодексом с 1 января 2025 года увеличиваются предельные размеры ставки налога на процессинговые центры интерактивных ставок букмекерских контор. Учитывая федеральные изменения для данной категории объектов, мы предлагаем размер ставки налога в нашем регионе увеличить до десяти миллионов рублей. При этом в Свердловской области процессинговые центры интерактивных ставок букмекерских контор отсутствуют», — заявил Садыков. Изначально часть депутатов Госдумы предлагала повысить налоги для всего игорного бизнеса, в том числе владельцев игровых автоматов. Согласно данным налоговых органов, в 2023 году деятельность в сфере игрового бизнеса вели в регионе семь организаций. Общая сумма поступлений от них в казну составила 7,2 млн рублей.