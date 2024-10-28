28 октября 2024

В Свердловской области резко вырастет налог, который никто не будет платить

В Свердловской области ввели налог для букмекеров, который они избегут
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Москва, букмекерская контора, ставки, тотализатор, спорт, вывеска
На Среднем Урале не могут найти, с какого букмекера заработать налогов Фото:

В Свердловской области повысят налоговую ставку на процессинговые центры, где букмекеры ведут учет онлайн-ставок, с трех до десяти миллионов рублей, несмотря на отсутствие таких мест в регионе. Об этом заявил министр экономики Свердловской области Руслан Садыков во время доклада на заседании заксобрания, передает корреспондент URA.RU.

«Налоговым кодексом с 1 января 2025 года увеличиваются предельные размеры ставки налога на процессинговые центры интерактивных ставок букмекерских контор. Учитывая федеральные изменения для данной категории объектов, мы предлагаем размер ставки налога в нашем регионе увеличить до десяти миллионов рублей. При этом в Свердловской области процессинговые центры интерактивных ставок букмекерских контор отсутствуют», — заявил Садыков.

Изначально часть депутатов Госдумы предлагала повысить налоги для всего игорного бизнеса, в том числе владельцев игровых автоматов. Согласно данным налоговых органов, в 2023 году деятельность в сфере игрового бизнеса вели в регионе семь организаций. Общая сумма поступлений от них в казну составила 7,2 млн рублей.

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В Свердловской области повысят налоговую ставку на процессинговые центры, где букмекеры ведут учет онлайн-ставок, с трех до десяти миллионов рублей, несмотря на отсутствие таких мест в регионе. Об этом заявил министр экономики Свердловской области Руслан Садыков во время доклада на заседании заксобрания, передает корреспондент URA.RU. «Налоговым кодексом с 1 января 2025 года увеличиваются предельные размеры ставки налога на процессинговые центры интерактивных ставок букмекерских контор. Учитывая федеральные изменения для данной категории объектов, мы предлагаем размер ставки налога в нашем регионе увеличить до десяти миллионов рублей. При этом в Свердловской области процессинговые центры интерактивных ставок букмекерских контор отсутствуют», — заявил Садыков. Изначально часть депутатов Госдумы предлагала повысить налоги для всего игорного бизнеса, в том числе владельцев игровых автоматов. Согласно данным налоговых органов, в 2023 году деятельность в сфере игрового бизнеса вели в регионе семь организаций. Общая сумма поступлений от них в казну составила 7,2 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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