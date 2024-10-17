Свердловские букмекеры избегут трехкратного повышения налога — до 10 млн

Свердловские депутаты готовятся принять новый законопроект, согласно которому размер налоговой ставки для некоторых категорий букмекеров вырастет с 3 до 10 млн рублей. При этом никакого эффекта региональный бюджет не почувствует, так как таких категорий в Свердловской области нет. Вопрос обсуждали на заседании комитета по бюджету и финансам областного заксобрания, передает корреспондент URA.RU.
«У нас нет букмекерских контор, которые платят по максимальной планке. Прошлая редакция Федерального закона позволяла делать ставку налога от 2,5 млн до 3 млн рублей, у нас была принята максимальная. Но ни одного рубля [в бюджет] не поступило, потому что таких контор у нас нет. Новые изменения в ФЗ дают возможность увеличить ставку налога с 9,5 млн до 10 млн рублей, мы опять поставили ее по максимальной ставке. Но по этой строчке у нас не было контор как по старому закону, так и по новому. Это не наше… Мы же опорный край державы не по игровому бизнесу, а в промышленности. Просто есть изменение в федеральном законе, и мы обязаны привести региональное законодательство в соответствие», — пояснил председатель профильного комитета Петр Соколюк.
Всего же за 2023 году налог на игорный бизнес в Свердловской области уплатили семь организаций, владеющие 43 объектами — это, как правило, пункты приема ставок букмекерских контор. Сумма поступлений в областной бюджет составила 7,2 млн рублей.
Новые изменения касаются больше процессинговых центров, где букмекерские конторы ведут учет онлайн-ставок. Хотя изначально часть депутатов Госдумы предлагала повысить налоги для всего игорного бизнеса, в том числе владельцев игровых автоматов. Теперь проект закона будут рассматривать на ближайшем заседании свердловского заксобрания в конце октября.
Депутаты профильного комитета проголосовали за то, чтобы вынести проект закона на общее заседание заксобрания
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Свердловские депутаты готовятся принять новый законопроект, согласно которому размер налоговой ставки для некоторых категорий букмекеров вырастет с 3 до 10 млн рублей. При этом никакого эффекта региональный бюджет не почувствует, так как таких категорий в Свердловской области нет. Вопрос обсуждали на заседании комитета по бюджету и финансам областного заксобрания, передает корреспондент URA.RU. «У нас нет букмекерских контор, которые платят по максимальной планке. Прошлая редакция Федерального закона позволяла делать ставку налога от 2,5 млн до 3 млн рублей, у нас была принята максимальная. Но ни одного рубля [в бюджет] не поступило, потому что таких контор у нас нет. Новые изменения в ФЗ дают возможность увеличить ставку налога с 9,5 млн до 10 млн рублей, мы опять поставили ее по максимальной ставке. Но по этой строчке у нас не было контор как по старому закону, так и по новому. Это не наше… Мы же опорный край державы не по игровому бизнесу, а в промышленности. Просто есть изменение в федеральном законе, и мы обязаны привести региональное законодательство в соответствие», — пояснил председатель профильного комитета Петр Соколюк. Всего же за 2023 году налог на игорный бизнес в Свердловской области уплатили семь организаций, владеющие 43 объектами — это, как правило, пункты приема ставок букмекерских контор. Сумма поступлений в областной бюджет составила 7,2 млн рублей. Новые изменения касаются больше процессинговых центров, где букмекерские конторы ведут учет онлайн-ставок. Хотя изначально часть депутатов Госдумы предлагала повысить налоги для всего игорного бизнеса, в том числе владельцев игровых автоматов. Теперь проект закона будут рассматривать на ближайшем заседании свердловского заксобрания в конце октября.