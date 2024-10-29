В Челябинске «Завод роботов» получил льготный кредит на 2 млрд рублей

Челябинскому «Заводу роботов» банком ВТБ предоставлен первый технологический кредит в размере 2 миллиардов рублей под поручительство «ВЭБ.РФ» в рамках «Фабрики проектного финансирования». Об этом 29 октября URA.RU рассказали в пресс-службе ВТБ.
«Технологический кредит предоставлен в размере 2 миллиардов рублей. Он выдан по линии технологического суверенитета для приоритетных отраслей под поручительство „ВЭБ.РФ“ в рамках „Фабрики проектного финансирования“. Проект предполагает организацию серийного производства промышленных роботов-манипуляторов для импортозамещения такой продукции на рынке», — сообщили в пресс-службе банка.
Как отметили в пресс-службе ВТБ, челябинское предприятие одним из первых в России занялось серийным производством и сборкой промышленных роботов. На данный момент выпускаются предсерийные и опытные образцы. При выходе на полную мощность завод планирует выпускать до 740 роботов в год грузоподъемностью до 120 килограмм.
«Благодаря механизму льготного финансирования проектов технологического суверенитета предприятие реализует новый, востребованный на российском рынке проект — „Организация серийного выпуска отечественных промышленных роботов-манипуляторов“. Такие программы позволяют современному бизнесу развиваться, воплощать в жизнь новые инвестиционные проекты, что способствует развитию российской экономики и созданию технологического суверенитета», — подчеркнул заместитель генерального директора ООО «Завод Роботов» Александр Горькуша.
Как отметили в пресс-службе банка, «ВЭБ.РФ» по программе предоставляет промышленным предприятиям поручительства по кредитам на реализацию инвестиционных проектов в размере 10—50% от полной суммы кредита сроком от 4 до 16 лет. На них могут претендовать проекты стоимостью от 1 до 20 миллиардов рублей, при этом собственные средства должны составлять не менее 20%.
В июле 2023 года в Челябинске одобрили проект строительства завода по производству промышленных роботов-манипуляторов в Ленинском районе. Проект получил положительное заключение экспертной организации «Проммаш тест».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!