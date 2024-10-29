«Возмездие, которое не снилось»: Кадыров назвал ответ на атаку ВСУ по Чечне

Чечня ответит на недавнюю атаку БПЛА
Чечня в скором времени проведет ответные действия на атаку БПЛА на Российский университет спецназа (РУС) в городе Гудермес. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Покажем в ближайшем будущем такое возмездие, которое им не снилось», — передают РИА Новости слова Кадырова. Лица, причастные к атаке, устанавливаются.
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