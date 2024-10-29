«Возмездие, которое не снилось»: Кадыров назвал ответ на атаку ВСУ по Чечне

Кадыров: покажем возмездие, которое и не снилось
© Служба новостей «URA.RU»
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Чечня ответит на недавнюю атаку БПЛА
Чечня ответит на недавнюю атаку БПЛА Фото:

Чечня в скором времени проведет ответные действия на атаку БПЛА на Российский университет спецназа (РУС) в городе Гудермес. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Покажем в ближайшем будущем такое возмездие, которое им не снилось», — передают РИА Новости слова Кадырова. Лица, причастные к атаке, устанавливаются. 

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Чечня в скором времени проведет ответные действия на атаку БПЛА на Российский университет спецназа (РУС) в городе Гудермес. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Покажем в ближайшем будущем такое возмездие, которое им не снилось», — передают РИА Новости слова Кадырова. Лица, причастные к атаке, устанавливаются. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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