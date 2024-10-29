Свердловский бизнесмен, на чьем автобусе разбились юные хоккеисты, вышел из-под ареста

Суд отменил арест уральскому бизнесмену Лобову, чей автобус попал в ДТП с детьми

29 октября 2024 в 16:52 Размер текста - 17 +

Уголовное дело против Евгения Лобов возбудили зимой Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Свердловской области автобус с юными хоккеистами слетел с трассы, погибли четверо Бизнесмена Евгения Лобова, чей автобус, перевозивший детскую хоккейную команду «Кедр» (Новоуральск), попал в аварию, выпустили из-под домашнего ареста. Ему назначили запрет определенных действий, сообщили URA.RU в Невьянском городском суде. «Лобову запрещено пользоваться соцсетями, общаться с другими фигурантами дела, на него также наложен запрет на передвижение [по РФ]. Мера пресечения будет действовать минимум до 27 декабря», — пояснили в суде. При этом следствие настаивало на продлении домашнего ареста. Авария произошла 29 января на трассе Екатеринбург—Нижний Тагил—Серов. У автобуса лопнуло колесо, он выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль. Погибли четыре человека, среди которых был тренер Виталий Плешков. После ДТП Лобова и водителя автобуса Игоря Миненко задержали. Против них было возбуждено дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть. Обоих сначала отправили в СИЗО. Сейчас Миненко находится дома под подпиской о невыезде. Подробнее о трагедии на свердловской «трассе смерти» — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бизнесмена Евгения Лобова, чей автобус, перевозивший детскую хоккейную команду «Кедр» (Новоуральск), попал в аварию, выпустили из-под домашнего ареста. Ему назначили запрет определенных действий, сообщили URA.RU в Невьянском городском суде. «Лобову запрещено пользоваться соцсетями, общаться с другими фигурантами дела, на него также наложен запрет на передвижение [по РФ]. Мера пресечения будет действовать минимум до 27 декабря», — пояснили в суде. При этом следствие настаивало на продлении домашнего ареста. Авария произошла 29 января на трассе Екатеринбург—Нижний Тагил—Серов. У автобуса лопнуло колесо, он выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль. Погибли четыре человека, среди которых был тренер Виталий Плешков. После ДТП Лобова и водителя автобуса Игоря Миненко задержали. Против них было возбуждено дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть. Обоих сначала отправили в СИЗО. Сейчас Миненко находится дома под подпиской о невыезде. Подробнее о трагедии на свердловской «трассе смерти» — в сюжете URA.RU.