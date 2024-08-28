Водителя, попавшего в ДТП со свердловскими хоккеистами, отпустили из-под ареста

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Водитель автобуса находился под домашним арестом с весны Фото:
новость из сюжета
В Свердловской области автобус с юными хоккеистами слетел с трассы, погибли четверо

Водителя автобуса Игоря Миненко, который попал в смертельное ДТП со свердловской детской хоккейной командой «Кедр», отпустили из-под домашнего ареста. Об этом URA.RU сообщили в Невьянском городском суде.

Под домашним арестом Миненко находился с 26 марта, а до этого был в СИЗО. «Следователь сначала принес ходатайство о продлении домашнего ареста, а 26 августа отозвал его без объяснений», — сказали в суде. Скорее всего, Миненко избрали подписку о невыезде. При этом владельца автобуса Евгения Лобова оставили под домашним арестом до 27 октября. В свердловском СКР от комментариев воздержались.

Авария произошла 29 января на трассе Екатеринбург—Нижний Тагил—Серов. Пассажирский автобус вез детскую хоккейную команду «Кедр» из Новоуральска. У автобуса лопнуло колесо, он выехал на встречную полосу и врезался в машину. Погибли четыре человека, среди которых был 67-летний тренер Виталий Плешков.

После этого Лобов и Миненко были задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Подробнее о трагедии на свердловской «трассе смерти» — в сюжете URA.RU.

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Водителя автобуса Игоря Миненко, который попал в смертельное ДТП со свердловской детской хоккейной командой «Кедр», отпустили из-под домашнего ареста. Об этом URA.RU сообщили в Невьянском городском суде. Под домашним арестом Миненко находился с 26 марта, а до этого был в СИЗО. «Следователь сначала принес ходатайство о продлении домашнего ареста, а 26 августа отозвал его без объяснений», — сказали в суде. Скорее всего, Миненко избрали подписку о невыезде. При этом владельца автобуса Евгения Лобова оставили под домашним арестом до 27 октября. В свердловском СКР от комментариев воздержались. Авария произошла 29 января на трассе Екатеринбург—Нижний Тагил—Серов. Пассажирский автобус вез детскую хоккейную команду «Кедр» из Новоуральска. У автобуса лопнуло колесо, он выехал на встречную полосу и врезался в машину. Погибли четыре человека, среди которых был 67-летний тренер Виталий Плешков. После этого Лобов и Миненко были задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Подробнее о трагедии на свердловской «трассе смерти» — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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