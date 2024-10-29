Лошкин сообщил о реконструкции и строительстве насосных станций в Челябинске. Фото

29 октября 2024 в 16:13 Размер текста - 17 +

Главное — бороться не со следствием, а с причиной, отмечает Лошкин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в районе улицы Трубников запланирована реконструкция насосной станции МУП ПОВВ, а на улице Новороссийской — строительство новой. Об этом 29 октября заявил врио главы Челябинска Алексей Лошкин во время объезда территории, которую летом топило после ливней. «В районе улицы Трубников будем реконструировать насосную МУП ПОВВ. На улице Новороссийской построим новую насосную. Она поможет отводить поверхностные воды с территории Ленинского района, в первую очередь из поселка Первоплановый», — написал Лошкин в telegram-канале. Ленинский район этим летом серьезно подтопило после обильных ливней. Обращения от жителей на воду в домах поступают до сих пор. Городские службы занимаются откачкой воды из колодцев и подвалов домов. Лошкин поручил ускорить решение проблемы. Реконструкция и строительство насосных станций должны помочь избежать подобной проблемы в будущем. «Главное — бороться не со следствием, а с причиной», — добавил Лошкин. В июле на Челябинскую область обрушились ливни после прихода циклона. Область буквально утонула под натиском стихии — режим ЧС был введен в Миассе, Копейске, Кабараше. В Челябинске от подтопления пострадали жители Ленинского района. Врио главы Челябинска посетил территорию, которую летом серьезно топило после обильных дождей Telegram-канал Алексея Лошкина Городские службы занимаются откачкой воды из колодцев и подвалов домов до сих пор Telegram-канал Алексея Лошкина Лошкин и Авдеев на рабочем выезде в Ленинском районе Челябинска Telegram-канал Алексея Лошкина Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в районе улицы Трубников запланирована реконструкция насосной станции МУП ПОВВ, а на улице Новороссийской — строительство новой. Об этом 29 октября заявил врио главы Челябинска Алексей Лошкин во время объезда территории, которую летом топило после ливней. «В районе улицы Трубников будем реконструировать насосную МУП ПОВВ. На улице Новороссийской построим новую насосную. Она поможет отводить поверхностные воды с территории Ленинского района, в первую очередь из поселка Первоплановый», — написал Лошкин в telegram-канале. Ленинский район этим летом серьезно подтопило после обильных ливней. Обращения от жителей на воду в домах поступают до сих пор. Городские службы занимаются откачкой воды из колодцев и подвалов домов. Лошкин поручил ускорить решение проблемы. Реконструкция и строительство насосных станций должны помочь избежать подобной проблемы в будущем. «Главное — бороться не со следствием, а с причиной», — добавил Лошкин. В июле на Челябинскую область обрушились ливни после прихода циклона. Область буквально утонула под натиском стихии — режим ЧС был введен в Миассе, Копейске, Кабараше. В Челябинске от подтопления пострадали жители Ленинского района.