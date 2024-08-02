В Ленинском районе Челябинска на улицах Энергетиков и Кронштадской продолжается круглосуточная откачка. Сейчас вода отступила от крайних домов, сообщила 3 августа пресс-служба городской мэрии.
«На улицах Энергетиков и Кронштадской продолжается круглосуточная откачка. Вода уже отступила от крайних домов периметра подтопления», — уточняет пресс-служба администрации Челябинска в своем telegram-канале.
По заявкам приготовлено 370 обедов, которые развезут жителям подтопленных домов в Ленинском районе. Также им доставляют питьевую воду, предметы первой необходимости и средств для дезинфекции.
На утреннем заседании оперативного штаба в Ленинском районе глава Челябинска Наталья Котова поручила начать обследование домов, попавших в зону подтопления. Жителям частного сектора района, пострадавшим от подтопления, направлено более 3,7 миллиона рублей. Работы по ликвидации последствий ЧС и начислению выплат продолжаются.
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