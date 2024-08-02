02 августа 2024

В Ленинском районе Челябинска круглосуточно откачивают воду. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Затопление двора в Челябинске на улице Энергетиков
Улица Энергетиков в Челябинске 2 августа Фото:
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В Ленинском районе Челябинска на улицах Энергетиков и Кронштадской продолжается круглосуточная откачка. Сейчас вода отступила от крайних домов, сообщила 3 августа пресс-служба городской мэрии.

«На улицах Энергетиков и Кронштадской продолжается круглосуточная откачка. Вода уже отступила от крайних домов периметра подтопления», — уточняет пресс-служба администрации Челябинска в своем telegram-канале.

По заявкам приготовлено 370 обедов, которые развезут жителям подтопленных домов в Ленинском районе. Также им доставляют питьевую воду, предметы первой необходимости и средств для дезинфекции.

На утреннем заседании оперативного штаба в Ленинском районе глава Челябинска Наталья Котова поручила начать обследование домов, попавших в зону подтопления. Жителям частного сектора района, пострадавшим от подтопления, направлено более 3,7 миллиона рублей. Работы по ликвидации последствий ЧС и начислению выплат продолжаются.

Почти 400 горячих обедов волонтеры доставят пострадавшим от затопления
Почти 400 горячих обедов волонтеры доставят пострадавшим от затопления
Работа по начислению выплат продолжается в Челябинске
Работа по начислению выплат продолжается в Челябинске

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В Ленинском районе Челябинска на улицах Энергетиков и Кронштадской продолжается круглосуточная откачка. Сейчас вода отступила от крайних домов, сообщила 3 августа пресс-служба городской мэрии. «На улицах Энергетиков и Кронштадской продолжается круглосуточная откачка. Вода уже отступила от крайних домов периметра подтопления», — уточняет пресс-служба администрации Челябинска в своем telegram-канале. По заявкам приготовлено 370 обедов, которые развезут жителям подтопленных домов в Ленинском районе. Также им доставляют питьевую воду, предметы первой необходимости и средств для дезинфекции. На утреннем заседании оперативного штаба в Ленинском районе глава Челябинска Наталья Котова поручила начать обследование домов, попавших в зону подтопления. Жителям частного сектора района, пострадавшим от подтопления, направлено более 3,7 миллиона рублей. Работы по ликвидации последствий ЧС и начислению выплат продолжаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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