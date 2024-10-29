В Пермском крае в ноябре увеличатся взносы за капремонт

Взносы за капитальный ремонт в Пермском крае вырастут с 16 ноября. Об этом сообщили в региональном минЖКХ.
«Минимальный размер взноса на капремонт общего имущества в многоквартирных домах с 16 ноября 2024 года в Пермском крае увеличится на 3,73 рубля: с 10,71 рублей до 14,44 рублей за квадратный метр общей площади квартиры», — говорится в telegram-канале ведомства. В министерстве утверждают, что повышение «позволит продолжить опережающими темпами проводить капитальный ремонт многоквартирных домов и в более короткие сроки улучшать жилищные условия жителей региона».
Ранее, как сообщало URA.RU, в Пермском крае изменили нормативы, а следовательно, и размер платы за вывоз мусора. Новые суммы в счетах пермяки увидят уже в декабре.
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