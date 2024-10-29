Пермяки в декабре увидят новые суммы в счетах за вывоз мусора

Власти Пермского каря установили федеральные нормативы платы за мусор
© Служба новостей «URA.RU»
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За вывоз мусора пермяки будут платить по-новому
За вывоз мусора пермяки будут платить по-новому Фото:

С ноября жители Пермского края будут платить за вывоз мусора по федеральным нормативам. Такое решение после судебных разбирательств приняло региональное минЖКХ. Новые суммы в платежках пермяки увидят в декабре.

«С ноября в Прикамье будут применены утвержденные на федеральном уровне нормативы накопления ТКО. Для жителей МКД норматив установлен 219,4 кг в год, для ИЖС 257,43 кг в год. В денежном выражении для жителей МКД плата за вывоз мусора составит 118,05 рубля, для жителей частных домов 138,51 рубля с человека», — говорится на сайте министерства.

Ранее пересмотра нормативов в суде добилась ассоциации ТСЖ «Пермский стандарт». МинЖКХ тогда завило, что будет руководствоваться методикой определения нормативов ТКО, утвержденной на федеральном уровне.

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С ноября жители Пермского края будут платить за вывоз мусора по федеральным нормативам. Такое решение после судебных разбирательств приняло региональное минЖКХ. Новые суммы в платежках пермяки увидят в декабре. «С ноября в Прикамье будут применены утвержденные на федеральном уровне нормативы накопления ТКО. Для жителей МКД норматив установлен 219,4 кг в год, для ИЖС 257,43 кг в год. В денежном выражении для жителей МКД плата за вывоз мусора составит 118,05 рубля, для жителей частных домов 138,51 рубля с человека», — говорится на сайте министерства. Ранее пересмотра нормативов в суде добилась ассоциации ТСЖ «Пермский стандарт». МинЖКХ тогда завило, что будет руководствоваться методикой определения нормативов ТКО, утвержденной на федеральном уровне.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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