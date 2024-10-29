Пермяки в декабре увидят новые суммы в счетах за вывоз мусора

С ноября жители Пермского края будут платить за вывоз мусора по федеральным нормативам. Такое решение после судебных разбирательств приняло региональное минЖКХ. Новые суммы в платежках пермяки увидят в декабре.
«С ноября в Прикамье будут применены утвержденные на федеральном уровне нормативы накопления ТКО. Для жителей МКД норматив установлен 219,4 кг в год, для ИЖС 257,43 кг в год. В денежном выражении для жителей МКД плата за вывоз мусора составит 118,05 рубля, для жителей частных домов 138,51 рубля с человека», — говорится на сайте министерства.
Ранее пересмотра нормативов в суде добилась ассоциации ТСЖ «Пермский стандарт». МинЖКХ тогда завило, что будет руководствоваться методикой определения нормативов ТКО, утвержденной на федеральном уровне.
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