Смертью клиентов пермского пансионата для стариков заинтересовались следователи

В Пермском крае следователи проверяют информацию о смерти двух пожилых людей, которые находились на попечении центра «Долголетие». Об этом сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.
«По данным СМИ, в результате ненадлежащего присмотра и ухода сотрудниками организации за постояльцами пансионата скончались двое престарелых граждан. Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — рассказали в СУ СК.
Проверка начата по распоряжению главы регионального следственного управления Дениса Головкина. Пока в СК видят в деле признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).
Ранее сотрудников центра «Долголетие» в смерти двух подопечных обвинили родственники пожилых людей. Сотрудники пансионата вину отрицают.
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