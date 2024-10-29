Смертью клиентов пермского пансионата для стариков заинтересовались следователи

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Начать проверку поручил глава СУ СК России по Пермскому краю Денис Головкин
Начать проверку поручил глава СУ СК России по Пермскому краю Денис Головкин Фото:

В Пермском крае следователи проверяют информацию о смерти двух пожилых людей, которые находились на попечении центра «Долголетие». Об этом сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

«По данным СМИ, в результате ненадлежащего присмотра и ухода сотрудниками организации за постояльцами пансионата скончались двое престарелых граждан. Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — рассказали в СУ СК.

Проверка начата по распоряжению главы регионального следственного управления Дениса Головкина. Пока в СК видят в деле признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

Ранее сотрудников центра «Долголетие» в смерти двух подопечных обвинили родственники пожилых людей. Сотрудники пансионата вину отрицают.

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В Пермском крае следователи проверяют информацию о смерти двух пожилых людей, которые находились на попечении центра «Долголетие». Об этом сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. «По данным СМИ, в результате ненадлежащего присмотра и ухода сотрудниками организации за постояльцами пансионата скончались двое престарелых граждан. Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — рассказали в СУ СК. Проверка начата по распоряжению главы регионального следственного управления Дениса Головкина. Пока в СК видят в деле признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Ранее сотрудников центра «Долголетие» в смерти двух подопечных обвинили родственники пожилых людей. Сотрудники пансионата вину отрицают.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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