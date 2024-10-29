«Ашан», который собирается уйти из РФ, решил зарегистрировать новый товарный знак

Компания «Ашан», несмотря на планы по продаже своего бизнеса в России, подала заявку на регистрацию нового товарного знака для детской продукции. Документ поступил в Роспатент.
«Компания работает над развитием линейки продуктов для детей от трех до десяти лет под маркой „Ашан Красная птица Kids“. Главная особенность этой линейки — это персонаж Птенчик, который будет присутствовать на каждой упаковке детской линейки товаров», — сообщили РБК в пресс-службе компании. Российское юрлицо французской сети гипермаркетов подало заявку в Роспатент.
Несмотря на информацию о возможной продаже бизнеса «Ашана» в России, компания продолжает активно развивать свои торговые марки в стране. На данный момент у них имеется 16 собственных торговых марок в различных сегментах, а ассортимент магазинов насчитывает более 7,5 тысячи наименований товаров.
Ранее стало известно, что переговоры между компанией Auchan и Газпромбанком о продаже российского бизнеса вступили в заключительную стадию. Согласно публикации в Le Monde, решение о выходе из российского рынка имеет экономические основания, оно не связано с политическими или репутационными проблемами.
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