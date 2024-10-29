«Ашан», который собирается уйти из РФ, решил зарегистрировать новый товарный знак

«Ашан» подал заявку на регистрацию нового товарного знака
© Служба новостей «URA.RU»
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"Ашан" подал заявку в Роспатент на регистрацию нового товарного знака
"Ашан" подал заявку в Роспатент на регистрацию нового товарного знака Фото:

Компания «Ашан», несмотря на планы по продаже своего бизнеса в России, подала заявку на регистрацию нового товарного знака для детской продукции. Документ поступил в Роспатент.

«Компания работает над развитием линейки продуктов для детей от трех до десяти лет под маркой „Ашан Красная птица Kids“. Главная особенность этой линейки — это персонаж Птенчик, который будет присутствовать на каждой упаковке детской линейки товаров», — сообщили РБК в пресс-службе компании. Российское юрлицо французской сети гипермаркетов подало заявку в Роспатент.

Несмотря на информацию о возможной продаже бизнеса «Ашана» в России, компания продолжает активно развивать свои торговые марки в стране. На данный момент у них имеется 16 собственных торговых марок в различных сегментах, а ассортимент магазинов насчитывает более 7,5 тысячи наименований товаров.

Ранее стало известно, что переговоры между компанией Auchan и Газпромбанком о продаже российского бизнеса вступили в заключительную стадию. Согласно публикации в Le Monde, решение о выходе из российского рынка имеет экономические основания, оно не связано с политическими или репутационными проблемами.

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Компания «Ашан», несмотря на планы по продаже своего бизнеса в России, подала заявку на регистрацию нового товарного знака для детской продукции. Документ поступил в Роспатент. «Компания работает над развитием линейки продуктов для детей от трех до десяти лет под маркой „Ашан Красная птица Kids“. Главная особенность этой линейки — это персонаж Птенчик, который будет присутствовать на каждой упаковке детской линейки товаров», — сообщили РБК в пресс-службе компании. Российское юрлицо французской сети гипермаркетов подало заявку в Роспатент. Несмотря на информацию о возможной продаже бизнеса «Ашана» в России, компания продолжает активно развивать свои торговые марки в стране. На данный момент у них имеется 16 собственных торговых марок в различных сегментах, а ассортимент магазинов насчитывает более 7,5 тысячи наименований товаров. Ранее стало известно, что переговоры между компанией Auchan и Газпромбанком о продаже российского бизнеса вступили в заключительную стадию. Согласно публикации в Le Monde, решение о выходе из российского рынка имеет экономические основания, оно не связано с политическими или репутационными проблемами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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