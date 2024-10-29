Бизнесмен из Екатеринбурга стал фигурантом по делу полковника Дьякова

29 октября 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Андрея Дьякова обвиняют в получении крупной взятки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Уголовное дело свердловского полковника Дьякова Директору «ТТК-Екатеринбург» Алексею Шахмаеву, которого обвинили в мошенничестве, вменили статью за дачу взятки, сообщил источник URA.RU, близкий к силовым структурам. Ранее арестованный экс-начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского ГУ МВД полковник Андрей Дьяков говорил, что показания против него дал именно Шахмаев. Однако наказания по новой статье предприниматель может избежать. «По версии следствия, Шахмаев дал взятку Дьякову. Но об этом стало известно после того, как Шахмаева задержали по обвинению в мошенничестве. Когда силовики вскрыли новый эпизод, им пришлось возбудить новое дело в отношении бизнесмена. Но поскольку он сам дал показания на Дьякова, то может избежать ответственности за активное сотрудничество. Скорее всего, это дело [Шахмаева] будет просто прекращено», — сказал собеседник агентства. Информацию о том, что бизнесмена обвиняют во взятке, URA.RU подтвердили в Ленинском райсуде, где недавно ему продлили домашний арест до 28 декабря. Официальных комментариев от силовых структур нет. Дьяков находится под следствием с мая. Полковник вину не признает и считает, что Шахмаев оговорил его под давлением силовиков. Во время суда по избранию меры пресечения Дьяков рассказывал, что ему вменяют взятку в 200 миллионов рублей. Подробнее о его уголовном деле — в сюжете URA.RU. Другими фигурантами резонансного дела называют бывшую невестку экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Анастасию (она под домашним арестом) и владельца строительной компании «Шудья» Василия Петрова (он в СИЗО). Следователи считают, что бизнесмены предоставили в ФНС декларации с ложными сведениями, что позволило получить крупные вычеты — от 500 миллионов до миллиарда рублей. Также в ходе разбирательства был заочно арестован предприниматель Максим Пузанков. В начале октября стало известно о новых фигурантах. Суд арестовал директора юрфирмы «Мебиус» Эдуарда Кузнецова, владельца компании «Райз» Ольгу Котельникову и руководителя ныне ликвидированной «ЖД-Экспорт» Альбину Чернову. По данным источника URA.RU, они работали на Петрова, их всех обвиняют в мошенничестве. Подробнее о большом деле — в сюжете агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Директору «ТТК-Екатеринбург» Алексею Шахмаеву, которого обвинили в мошенничестве, вменили статью за дачу взятки, сообщил источник URA.RU, близкий к силовым структурам. Ранее арестованный экс-начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского ГУ МВД полковник Андрей Дьяков говорил, что показания против него дал именно Шахмаев. Однако наказания по новой статье предприниматель может избежать. «По версии следствия, Шахмаев дал взятку Дьякову. Но об этом стало известно после того, как Шахмаева задержали по обвинению в мошенничестве. Когда силовики вскрыли новый эпизод, им пришлось возбудить новое дело в отношении бизнесмена. Но поскольку он сам дал показания на Дьякова, то может избежать ответственности за активное сотрудничество. Скорее всего, это дело [Шахмаева] будет просто прекращено», — сказал собеседник агентства. Информацию о том, что бизнесмена обвиняют во взятке, URA.RU подтвердили в Ленинском райсуде, где недавно ему продлили домашний арест до 28 декабря. Официальных комментариев от силовых структур нет. Дьяков находится под следствием с мая. Полковник вину не признает и считает, что Шахмаев оговорил его под давлением силовиков. Во время суда по избранию меры пресечения Дьяков рассказывал, что ему вменяют взятку в 200 миллионов рублей. Подробнее о его уголовном деле — в сюжете URA.RU. Другими фигурантами резонансного дела называют бывшую невестку экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Анастасию (она под домашним арестом) и владельца строительной компании «Шудья» Василия Петрова (он в СИЗО). Следователи считают, что бизнесмены предоставили в ФНС декларации с ложными сведениями, что позволило получить крупные вычеты — от 500 миллионов до миллиарда рублей. Также в ходе разбирательства был заочно арестован предприниматель Максим Пузанков. В начале октября стало известно о новых фигурантах. Суд арестовал директора юрфирмы «Мебиус» Эдуарда Кузнецова, владельца компании «Райз» Ольгу Котельникову и руководителя ныне ликвидированной «ЖД-Экспорт» Альбину Чернову. По данным источника URA.RU, они работали на Петрова, их всех обвиняют в мошенничестве. Подробнее о большом деле — в сюжете агентства.