Суд арестовал нового фигуранта по делу экс-невестки Чернецкого

В Екатеринбурге арестовали предпринимателя Чернову в рамках дела Чернецкой

07 октября 2024 в 20:40 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге арестовали руководителя ликвидированной компании «ЖД-Экспорт» Альбину Чернову, обвиненную в мошенничестве в крупном размере. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском райсуде. Летом агентство писало, что Чернову проверяла налоговая в рамках уголовного дела экс-невестки бывшего мэра Аркадия Чернецкого Анастасии, тоже обвиненой в мошенничестве. «Суд избрал Черновой меру пресечения в виде заключения под стражу. В СИЗО она будет находиться минимум до 1 декабря», — сказали в инстанции. Ее предприятие зарегистрировано в Екатеринбурге, но при этом сама Чернова, согласно открытым источникам, проживала в Пермском крае. Чернова с момента задержания Чернецкой стала седьмым фигурантом уголовного дела. Ранее были арестованы директор «ТТК-Екатеринбург» Алексей Шахмаев и руководитель строительной фирмы «Шудья» Василий Петров. Их обвинили в мошенничестве. Следователи считают, что бизнесмены получили крупные налоговые вычеты, предоставив в ФНС декларации с ложными сведениями. Сначала суд отправил фигурантов под стражу, но потом Шахмаева и Чернецкую перевели под домашний арест. Вероятно, это связано с их сотрудничеством со следствием. В частности, показания Шахмаева легли в основу уголовного дела бывшего главы управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского ГУ МВД Андрея Дьякова. Силовики обвинили его в коррупции. Сам офицер свою вину отрицает и считает, что его оговаривают. Также в ходе разбирательства был заочно арестован предприниматель Максим Пузанков. На прошлой неделе стало известно о новых обысках и задержаниях. В СК на допрос возили бывшего бухгалтера Петрова Станиславу Дубровскую. Она проходит по делу в качестве свидетеля. Кроме того, суд арестовал владельца юридической фирмы «Мебиус» Эдуарда Кузнецова и руководителя компании «Райз» Ольгу Котельникову. По данным источника URA.RU, они оба работали на Петрова. Подробнее о большом уголовном деле — в сюжете агентства.