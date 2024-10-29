Путин заявил, что РФ не собирается втягиваться в гонку вооружений

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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
Ядерные силы нужно поддерживать на достаточном уровне, заявил Путин Фото:

Россия не намерена участвовать в новой гонке вооружений. Такое заявление во время тренировки стратегических сил ядерного сдерживания сделал президент РФ Владимир Путин.

«Подчеркну, мы не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений», — приводит слова Путина пресс-служба Кремля. Глава государства подчеркнул необходимость поддерживать ядерные силы на уровне достаточности.

Путин отметил, что оснащенность ядерных сил современными вооружениями достигла 94%. Президент 29 октября посетил тренировку стратегических сил ядерного сдерживания, где были отработаны пуски ракет.

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Россия не намерена участвовать в новой гонке вооружений. Такое заявление во время тренировки стратегических сил ядерного сдерживания сделал президент РФ Владимир Путин. «Подчеркну, мы не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений», — приводит слова Путина пресс-служба Кремля. Глава государства подчеркнул необходимость поддерживать ядерные силы на уровне достаточности. Путин отметил, что оснащенность ядерных сил современными вооружениями достигла 94%. Президент 29 октября посетил тренировку стратегических сил ядерного сдерживания, где были отработаны пуски ракет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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