Путин заявил, что РФ не собирается втягиваться в гонку вооружений

29 октября 2024 в 18:02 Размер текста - 17 +

Ядерные силы нужно поддерживать на достаточном уровне, заявил Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия не намерена участвовать в новой гонке вооружений. Такое заявление во время тренировки стратегических сил ядерного сдерживания сделал президент РФ Владимир Путин. «Подчеркну, мы не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений», — приводит слова Путина пресс-служба Кремля. Глава государства подчеркнул необходимость поддерживать ядерные силы на уровне достаточности. Путин отметил, что оснащенность ядерных сил современными вооружениями достигла 94%. Президент 29 октября посетил тренировку стратегических сил ядерного сдерживания, где были отработаны пуски ракет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия не намерена участвовать в новой гонке вооружений. Такое заявление во время тренировки стратегических сил ядерного сдерживания сделал президент РФ Владимир Путин. «Подчеркну, мы не собираемся втягиваться в новую гонку вооружений», — приводит слова Путина пресс-служба Кремля. Глава государства подчеркнул необходимость поддерживать ядерные силы на уровне достаточности. Путин отметил, что оснащенность ядерных сил современными вооружениями достигла 94%. Президент 29 октября посетил тренировку стратегических сил ядерного сдерживания, где были отработаны пуски ракет.