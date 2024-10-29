В мэрии Перми объяснили, как установить памятник толстому коту Крошику

Жители Перми, заинтересованные в установке памятника умершему коту Крошику, могут обратиться с соответствующей инициативой в мэрию. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации города.
«Такие инициативы [об установке объектов монументального искусства] могут выдвигать заинтересованные группы жителей или организации на Совет по топонимике при главе города», — сообщили агентству в администрации Перми. Также в мэрии пояснили, что обратиться с вопросом об установке памятника Крошику можно в департамент культуры и молодежной политики (Ленина, 27). Там специалисты проконсультируют горожан по пакету документов, который необходим для рассмотрения данной инициативы.
URA.RU рассказывало, что за судьбой толстого кота Крошика, который сбрасывал вес, следил весь мир. Выхаживали животное волонтеры приюта «Матроскин». Кот скончался от 27 октября, у него были выявлены многочисленные поражения внутренних органов. Спасти животное ветеринарам не удалось. Пермяки, опечаленные известием о смерти знаменитости, предложили установить в Перми памятник Крошику.
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