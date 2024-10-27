27 октября 2024

Западные таблоиды отреагировали на смерть пермского кота Крошика

The Sun и The Daily Mail написали о смерти пермского кота Крошика
© Служба новостей «URA.RU»
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О смерти Крошика сожалеют по всему миру
О смерти Крошика сожалеют по всему миру Фото:
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В Перми спасают 17-килограммового кота Крошика

Смерть пермского кота Крошика привлекла внимание не только российских, но зарубежных СМИ. О кончине толстого подопечного пермских ветеринаров написали, например, The Sun и The Daily Mail.

«Самый толстый кот в мире трагически погиб всего через несколько недель после того, как начал сбрасывать вес», — сообщает читателям The Sun. «Строгая диета и физические упражнения оказались успешными, и рыжий кот снова смог ходить. Но к сожалению, скоропостижно скончался», — замечает The Daily Mail.

Кот Крошик умер ночью 27 октября. До этого его спасали от ожирения ветеринары. За судьбой толстяка с самого начала терапии следили во многих странах мира. Пермяки уже предложили возвести памятник Крошику. 

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Смерть пермского кота Крошика привлекла внимание не только российских, но зарубежных СМИ. О кончине толстого подопечного пермских ветеринаров написали, например, The Sun и The Daily Mail. «Самый толстый кот в мире трагически погиб всего через несколько недель после того, как начал сбрасывать вес», — сообщает читателям The Sun. «Строгая диета и физические упражнения оказались успешными, и рыжий кот снова смог ходить. Но к сожалению, скоропостижно скончался», — замечает The Daily Mail. Кот Крошик умер ночью 27 октября. До этого его спасали от ожирения ветеринары. За судьбой толстяка с самого начала терапии следили во многих странах мира. Пермяки уже предложили возвести памятник Крошику. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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