Западные таблоиды отреагировали на смерть пермского кота Крошика

Смерть пермского кота Крошика привлекла внимание не только российских, но зарубежных СМИ. О кончине толстого подопечного пермских ветеринаров написали, например, The Sun и The Daily Mail.
«Самый толстый кот в мире трагически погиб всего через несколько недель после того, как начал сбрасывать вес», — сообщает читателям The Sun. «Строгая диета и физические упражнения оказались успешными, и рыжий кот снова смог ходить. Но к сожалению, скоропостижно скончался», — замечает The Daily Mail.
Кот Крошик умер ночью 27 октября. До этого его спасали от ожирения ветеринары. За судьбой толстяка с самого начала терапии следили во многих странах мира. Пермяки уже предложили возвести памятник Крошику.
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