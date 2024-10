Западные таблоиды отреагировали на смерть пермского кота Крошика

The Sun и The Daily Mail написали о смерти пермского кота Крошика

28 октября 2024 в 16:10 Размер текста - 17 +

О смерти Крошика сожалеют по всему миру Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета В Перми спасают 17-килограммового кота Крошика Смерть пермского кота Крошика привлекла внимание не только российских, но зарубежных СМИ. О кончине толстого подопечного пермских ветеринаров написали, например, The Sun и The Daily Mail. «Самый толстый кот в мире трагически погиб всего через несколько недель после того, как начал сбрасывать вес», — сообщает читателям The Sun. «Строгая диета и физические упражнения оказались успешными, и рыжий кот снова смог ходить. Но к сожалению, скоропостижно скончался», — замечает The Daily Mail. Кот Крошик умер ночью 27 октября. До этого его спасали от ожирения ветеринары. За судьбой толстяка с самого начала терапии следили во многих странах мира. Пермяки уже предложили возвести памятник Крошику. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Смерть пермского кота Крошика привлекла внимание не только российских, но зарубежных СМИ. О кончине толстого подопечного пермских ветеринаров написали, например, The Sun и The Daily Mail. «Самый толстый кот в мире трагически погиб всего через несколько недель после того, как начал сбрасывать вес», — сообщает читателям The Sun. «Строгая диета и физические упражнения оказались успешными, и рыжий кот снова смог ходить. Но к сожалению, скоропостижно скончался», — замечает The Daily Mail. Кот Крошик умер ночью 27 октября. До этого его спасали от ожирения ветеринары. За судьбой толстяка с самого начала терапии следили во многих странах мира. Пермяки уже предложили возвести памятник Крошику.