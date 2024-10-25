25 октября 2024

Знаменитый толстый кот Крошик из Перми заболел. Видео

У толстого кота Крошика из Перми начались проблемы со здоровьем
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Врачи смогли разглядеть внутренние органы кота на УЗИ
Врачи смогли разглядеть внутренние органы кота на УЗИ Фото:
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В Перми спасают 17-килограммового кота Крошика

Состояние известного толстого кота Крошика ухудшилось. Большой вес оставил значительный отпечаток на его здоровье. Сейчас он находится в больнице, сообщили в группе «ВКонтакте», посвященной реабелитации кота.

«Вчера он начал задыхаться. Мы экстренно увезли его в ветеринарную клинику. Он лежит в кислородной камере. Врачи смогли разглядеть его внутренние органы на УЗИ. Страдают все внутренние органы — печень, желчный и мочевой пузырь, почки. И у врачей есть подозрения на новообразование», — написали в соцсети.

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми спасают 17-киллограмового кота Крошика. Его раскормили до такой степени, что кот даже не мог самостоятельно ходить. Волонтеры приюта «Матроскин» отдали его на реабилитацию в клинику, а врачи прописали Крошику диету и тренировки. После этого кот начал худеть.

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Состояние известного толстого кота Крошика ухудшилось. Большой вес оставил значительный отпечаток на его здоровье. Сейчас он находится в больнице, сообщили в группе «ВКонтакте», посвященной реабелитации кота. «Вчера он начал задыхаться. Мы экстренно увезли его в ветеринарную клинику. Он лежит в кислородной камере. Врачи смогли разглядеть его внутренние органы на УЗИ. Страдают все внутренние органы — печень, желчный и мочевой пузырь, почки. И у врачей есть подозрения на новообразование», — написали в соцсети. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми спасают 17-киллограмового кота Крошика. Его раскормили до такой степени, что кот даже не мог самостоятельно ходить. Волонтеры приюта «Матроскин» отдали его на реабилитацию в клинику, а врачи прописали Крошику диету и тренировки. После этого кот начал худеть.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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