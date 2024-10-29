Расследование смерти дорожного рабочего в Перми начала Госинспекция по труду

Гибель рабочего при строительстве дороги в Перми будет расследовать Государственная инспекция труда. Материалы ее специалисты направят в следственные органы.
«Государственной инспекцией труда начато расследование смертельного несчастного случая с монтажником наружных трубопроводов ООО „Строительное монтажное управление“ при строительстве автомобильной дороги по шоссе Космонавтов в Перми. По итогам расследования будут приняты меры административного характера, материалы расследования будут направлены в органы следствия», — говорится в сообщении инспекции в Telegram.
ЧП произошло днем 29 октября. Рабочего засыпало грунтом. Спасти его не удалось. У мужчины остались жена и ребенок.
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