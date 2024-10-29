Расследование смерти дорожного рабочего в Перми начала Госинспекция по труду

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Мужчина погиб под слоем грунта
Мужчина погиб под слоем грунта Фото:

Гибель рабочего при строительстве дороги в Перми будет расследовать Государственная инспекция труда. Материалы ее специалисты направят в следственные органы.

«Государственной инспекцией труда начато расследование смертельного несчастного случая с монтажником наружных трубопроводов ООО „Строительное монтажное управление“ при строительстве автомобильной дороги по шоссе Космонавтов в Перми. По итогам расследования будут приняты меры административного характера, материалы расследования будут направлены в органы следствия», — говорится в сообщении инспекции в Telegram.

ЧП произошло днем 29 октября. Рабочего засыпало грунтом. Спасти его не удалось. У мужчины остались жена и ребенок.

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Гибель рабочего при строительстве дороги в Перми будет расследовать Государственная инспекция труда. Материалы ее специалисты направят в следственные органы. «Государственной инспекцией труда начато расследование смертельного несчастного случая с монтажником наружных трубопроводов ООО „Строительное монтажное управление“ при строительстве автомобильной дороги по шоссе Космонавтов в Перми. По итогам расследования будут приняты меры административного характера, материалы расследования будут направлены в органы следствия», — говорится в сообщении инспекции в Telegram. ЧП произошло днем 29 октября. Рабочего засыпало грунтом. Спасти его не удалось. У мужчины остались жена и ребенок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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