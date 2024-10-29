Суд поддержал свердловского мэра в борьбе с бывшей женой бойца СВО

Свердловский областной суд поддержал мэра Богдановича Олега Нейфельда в истории с бывшей женой бойца СВО. Мать двоих детей, отец одного из которых сейчас находится в зоне боевых действий, оскорбила главу города из-за ситуации на похоронном рынке, за что вынуждена теперь заплатить 25 тысяч рублей. Кассация состоялась 29 октября, дело рассмотрели во второй раз, и суд признал, что изначально решение было принято верное, рассказал Нейфельд корреспонденту URA.RU.
«Не потерплю людей, паразитирующих на теме специальной военной операции и наших бойцах. Поэтому рад, что сегодня была поставлена точка в истории про судебные разбирательства с якобы женой участника специальной военной операции за оскорбления», — подчеркнул Нейфельд. Он сообщил, что полученные от женщины 25 тысяч рублей направит в зону СВО на восстановление техники российских бойцов.
Конфликт между женщиной и мэром произошел в соцсетях. На фоне переживаний жителей из-за передела рынка ритуальных услуг и возможного роста цен экс-жена бойца СВО назвала Нейфельда бандитом. В ответ на это градоначальник обратился в суд и выиграл его, взыскав компенсацию морального вреда.
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