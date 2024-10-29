Свыше 400 полицейских обеспечивают правопорядок на территории Коркино в Челябинской области, где на прошлой неделе произошли убийство женщины-таксиста и последовавшие за этим беспорядки. Об этом 29 октября сообщила пресс-служба администрации округа.
«Свыше 400 полицейских круглосуточно обеспечивают правопорядок на территории Коркинского муниципального округа. Сотрудники полиции проверяют соблюдение норм законодательства представителями этнической диаспоры, следование ими общепринятым нормам поведения и морали, устоявшихся в обществе», — сообщает пресс-служба администрации Коркино в telegram-канале.
На представителей цыганской диаспоры составлено 30 протоколов за нарушение Правил дорожного движения и правопорядка. Полицейские также патрулируют улицы Коркино для избежания имущественных преступлений и других антиобщественных действий. «Проводимые мероприятия с привлечением дополнительных сил и средств будут продолжены», — добавили в пресс-службе округа.
В ночь на 24 октября в Коркино была зверски убита местная таксистка. Последними ее пассажирами оказались несовершеннолетние цыгане из местного табора. Силовики оперативно задержали подозреваемых, но горожане к вечеру следующего дня пришли мстить в цыганский поселок. Депутаты ЛДПР на фоне происшествия ранее предложили ввести обязательную установку видеорегистраторов в салонах такси.
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