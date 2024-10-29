Депутаты предлагают новую меру по защите таксистов от нападений после убийства в Коркино

ЛДПР требует оборудовать такси видеорегистраторами после убийства в Коркино

29 октября 2024 в 15:08 Размер текста - 17 +

Видеорегистратор должен быть в каждом такси, уверены в ЛДПР Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Коркино цыган атаковали местные жители из-за смерти 40-летней таксистки Ввести обязательную установку видеорегистраторов в салонах такси требуют депутаты фракции ЛДПР. С такой инициативой парламентарии выступили на фоне трагедии в городе Коркино Челябинской области, где была зверски убита женщина-водитель такси, пояснили 29 октября в пресс-службе партии. «Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Евгений Марков предложил ввести обязательную установку во всех такси средств видеофиксации, которые будут обеспечивать съемку всего происходящего в салоне. С инициативой парламентарий выступил на фоне случившейся трагедии в городе Коркино Челябинской области, где была зверски убита женщина-водитель такси», — сообщили URA.RU в пресс-службе партии. В Белоруссии с 1 ноября начнет действовать норма на обязательную установку видеорегистраторов в такси. Аналогичную норму для безопасности в городах стоит перенять и России, уверен Марков. Представители партии намерены пролоббировать внесение поправок в федеральный закон (ФЗ) о легковом такси. Итоговый документ будет подготовлен ближе к концу недели, и в скором времени его внесут на рассмотрение в Госдуму. В Коркино в ночь на 24 октября была убита женщина-таксист. Ее тело нашли с множественными ножевыми ранения. Последними пассажирами оказались несовершеннолетние цыгане. По подозрению в убийстве задержан 17-летний глухонемой юноша. Вся информация о происшествии собрана в сюжете на URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ввести обязательную установку видеорегистраторов в салонах такси требуют депутаты фракции ЛДПР. С такой инициативой парламентарии выступили на фоне трагедии в городе Коркино Челябинской области, где была зверски убита женщина-водитель такси, пояснили 29 октября в пресс-службе партии. «Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Евгений Марков предложил ввести обязательную установку во всех такси средств видеофиксации, которые будут обеспечивать съемку всего происходящего в салоне. С инициативой парламентарий выступил на фоне случившейся трагедии в городе Коркино Челябинской области, где была зверски убита женщина-водитель такси», — сообщили URA.RU в пресс-службе партии. В Белоруссии с 1 ноября начнет действовать норма на обязательную установку видеорегистраторов в такси. Аналогичную норму для безопасности в городах стоит перенять и России, уверен Марков. Представители партии намерены пролоббировать внесение поправок в федеральный закон (ФЗ) о легковом такси. Итоговый документ будет подготовлен ближе к концу недели, и в скором времени его внесут на рассмотрение в Госдуму. В Коркино в ночь на 24 октября была убита женщина-таксист. Ее тело нашли с множественными ножевыми ранения. Последними пассажирами оказались несовершеннолетние цыгане. По подозрению в убийстве задержан 17-летний глухонемой юноша. Вся информация о происшествии собрана в сюжете на URA.RU.