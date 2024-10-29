В США после победы Трампа ждут ареста Байдена и Харрис

Дотком: Трамп проведет расследование преступлений Харрис и Байдена
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Трамп при победе в выборах президента США может арестовать Байдена и Харрис, считает Дотком
Трамп при победе в выборах президента США может арестовать Байдена и Харрис, считает Дотком Фото:
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Выборы президента США в 2024 году

Основатель Megaupload и Mega Ким Дотком, выразил мнение, что демократы США боятся возможного возвращения Дональда Трампа в роли президента, так как он может начать расследование их действий и арестовать президента Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис за подрыв газопровода «Северный поток-2». Об этом Дотком написал в своем аккаунте в социальной сети X.

«Демократы переживают о том, что Трамп проведет расследование их преступлений в этот раз после того, как они пытались посадить его в тюрьму. Меньше чем за неделю можно будет арестовать Байдена и Харрис за их терроризм против „Северного потока-2“, что является преступлением в любой юрисдикции», — написал Дотком.

Реакция предпринимателя возникла на фоне обсуждений в социальных сетях попыток демократов контролировать процесс голосования в ключевых штатах, таких как Джорджия. В этих обсуждениях также участвовал Илон Маск, который назвал действия демократов мошенничеством.

Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. От Демократической партии кандидатурой выдвигается вице-президент Камала Харрис, Республиканскую партию представляет бывший президент Дональд Трамп.

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Основатель Megaupload и Mega Ким Дотком, выразил мнение, что демократы США боятся возможного возвращения Дональда Трампа в роли президента, так как он может начать расследование их действий и арестовать президента Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис за подрыв газопровода «Северный поток-2». Об этом Дотком написал в своем аккаунте в социальной сети X. «Демократы переживают о том, что Трамп проведет расследование их преступлений в этот раз после того, как они пытались посадить его в тюрьму. Меньше чем за неделю можно будет арестовать Байдена и Харрис за их терроризм против „Северного потока-2“, что является преступлением в любой юрисдикции», — написал Дотком. Реакция предпринимателя возникла на фоне обсуждений в социальных сетях попыток демократов контролировать процесс голосования в ключевых штатах, таких как Джорджия. В этих обсуждениях также участвовал Илон Маск, который назвал действия демократов мошенничеством. Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. От Демократической партии кандидатурой выдвигается вице-президент Камала Харрис, Республиканскую партию представляет бывший президент Дональд Трамп.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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