В США после победы Трампа ждут ареста Байдена и Харрис

Основатель Megaupload и Mega Ким Дотком, выразил мнение, что демократы США боятся возможного возвращения Дональда Трампа в роли президента, так как он может начать расследование их действий и арестовать президента Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис за подрыв газопровода «Северный поток-2». Об этом Дотком написал в своем аккаунте в социальной сети X.
«Демократы переживают о том, что Трамп проведет расследование их преступлений в этот раз после того, как они пытались посадить его в тюрьму. Меньше чем за неделю можно будет арестовать Байдена и Харрис за их терроризм против „Северного потока-2“, что является преступлением в любой юрисдикции», — написал Дотком.
Реакция предпринимателя возникла на фоне обсуждений в социальных сетях попыток демократов контролировать процесс голосования в ключевых штатах, таких как Джорджия. В этих обсуждениях также участвовал Илон Маск, который назвал действия демократов мошенничеством.
Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. От Демократической партии кандидатурой выдвигается вице-президент Камала Харрис, Республиканскую партию представляет бывший президент Дональд Трамп.
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