Кадыров лично приехал в Гудермес, который пострадал от атаки ВСУ

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Атака на Гудермес подтверждает правильность проведения СВО на Украине, заявил Кадыров
Атака на Гудермес подтверждает правильность проведения СВО на Украине, заявил Кадыров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров посетил город Гудермес, где ознакомился с состоянием Российского университета спецназа имени Путина. Это учреждение ранее пострадало в результате атаки беспилотника.

«Сегодня вместе с соратниками побывал в Гудермесе, где осмотрел подвергшееся утром атаке БПЛА здание Российского университета спецназа имени В.В. Путина», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он дал поручения по восстановлению здания и провел совещание с силовыми структурами Чечни, подчеркнув, что атака доказывает правильность проведения СВО на Украине.

Кадыров заявил о необходимости жестких ответных мер и обсудил успешные действия российских войск на фронте. Он призвал чеченцев следовать традициям и служить в армии, а также поручил усилить работу штаба по специальной военной операции и действовать слаженно для достижения поставленных задач.

29 октября дрон атаковал Российский университет спецназа в Гудермесе, вызвав возгорание крыши. Рамзан Кадыров сообщил о работе следователей для установления причастных к инциденту. В Совфеде РФ отметили, что атака ВСУ приведет к последствиям для Киева.

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров посетил город Гудермес, где ознакомился с состоянием Российского университета спецназа имени Путина. Это учреждение ранее пострадало в результате атаки беспилотника. «Сегодня вместе с соратниками побывал в Гудермесе, где осмотрел подвергшееся утром атаке БПЛА здание Российского университета спецназа имени В.В. Путина», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он дал поручения по восстановлению здания и провел совещание с силовыми структурами Чечни, подчеркнув, что атака доказывает правильность проведения СВО на Украине. Кадыров заявил о необходимости жестких ответных мер и обсудил успешные действия российских войск на фронте. Он призвал чеченцев следовать традициям и служить в армии, а также поручил усилить работу штаба по специальной военной операции и действовать слаженно для достижения поставленных задач. 29 октября дрон атаковал Российский университет спецназа в Гудермесе, вызвав возгорание крыши. Рамзан Кадыров сообщил о работе следователей для установления причастных к инциденту. В Совфеде РФ отметили, что атака ВСУ приведет к последствиям для Киева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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