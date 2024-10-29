Кадыров лично приехал в Гудермес, который пострадал от атаки ВСУ

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров посетил город Гудермес, где ознакомился с состоянием Российского университета спецназа имени Путина. Это учреждение ранее пострадало в результате атаки беспилотника.
«Сегодня вместе с соратниками побывал в Гудермесе, где осмотрел подвергшееся утром атаке БПЛА здание Российского университета спецназа имени В.В. Путина», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он дал поручения по восстановлению здания и провел совещание с силовыми структурами Чечни, подчеркнув, что атака доказывает правильность проведения СВО на Украине.
Кадыров заявил о необходимости жестких ответных мер и обсудил успешные действия российских войск на фронте. Он призвал чеченцев следовать традициям и служить в армии, а также поручил усилить работу штаба по специальной военной операции и действовать слаженно для достижения поставленных задач.
29 октября дрон атаковал Российский университет спецназа в Гудермесе, вызвав возгорание крыши. Рамзан Кадыров сообщил о работе следователей для установления причастных к инциденту. В Совфеде РФ отметили, что атака ВСУ приведет к последствиям для Киева.
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