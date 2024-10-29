К спору экс-владельцев «Арианта» с приставами подключили Генпрокуратуру РФ

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Александр Кретов (слева) и Александр Аристов (в центре) продолжают спор с приставами Фото:
новость из сюжета
Холдинг «Ариант» передают государству

Генпрокуратура РФ выступит третьим лицом в судебном споре между экс-владельцами национализированного холдинга «Ариант» с приставами. Сообщение об этом появилось в картотеке дел Арбитражного суда Москвы. Суд удовлетворил ходатайство ФССП.

«Ответчик представил материалы исполнительного производства, приобщены судом, представил ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора Генеральную прокуратура РФ. Судом удовлетворено указанное ходатайство», — говорится в сообщении суда. Следующее заседание суда состоится 18 ноября.

Активы «Арианта» национализированы по требованию Генпрокуратуры РФ. В собственность государства отошли компании «Кубань-Вино», агрофирмы «Ариант» и «Южная», а также Центр пищевой индустрии «Ариант». Сейчас этими активами управляет «Россельхозбанк».

Иск к приставам подали экс-владельцы холдинга — бизнесмен Александр Аристов, его жена Людмила, дочь Аристовых Елена Кретова и зять Александр Кретов. С каждого из них приставы взыскивают 46,6 млрд рублей в пользу государства. На счета, а также на имущество Аристовых и Кретовых наложен арест. До окончания судебного спора процесс по взысканию миллиардов приостановлен.

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Генпрокуратура РФ выступит третьим лицом в судебном споре между экс-владельцами национализированного холдинга «Ариант» с приставами. Сообщение об этом появилось в картотеке дел Арбитражного суда Москвы. Суд удовлетворил ходатайство ФССП. «Ответчик представил материалы исполнительного производства, приобщены судом, представил ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора Генеральную прокуратура РФ. Судом удовлетворено указанное ходатайство», — говорится в сообщении суда. Следующее заседание суда состоится 18 ноября. Активы «Арианта» национализированы по требованию Генпрокуратуры РФ. В собственность государства отошли компании «Кубань-Вино», агрофирмы «Ариант» и «Южная», а также Центр пищевой индустрии «Ариант». Сейчас этими активами управляет «Россельхозбанк». Иск к приставам подали экс-владельцы холдинга — бизнесмен Александр Аристов, его жена Людмила, дочь Аристовых Елена Кретова и зять Александр Кретов. С каждого из них приставы взыскивают 46,6 млрд рублей в пользу государства. На счета, а также на имущество Аристовых и Кретовых наложен арест. До окончания судебного спора процесс по взысканию миллиардов приостановлен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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