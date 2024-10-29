Экономика Бизнес К спору экс-владельцев «Арианта» с приставами подключили Генпрокуратуру РФ 29 октября 2024 в 22:35 Размер текста - 17 + Александр Кретов (слева) и Александр Аристов (в центре) продолжают спор с приставами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Холдинг «Ариант» передают государству Генпрокуратура РФ выступит третьим лицом в судебном споре между экс-владельцами национализированного холдинга «Ариант» с приставами. Сообщение об этом появилось в картотеке дел Арбитражного суда Москвы. Суд удовлетворил ходатайство ФССП. «Ответчик представил материалы исполнительного производства, приобщены судом, представил ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора Генеральную прокуратура РФ. Судом удовлетворено указанное ходатайство», — говорится в сообщении суда. Следующее заседание суда состоится 18 ноября. Активы «Арианта» национализированы по требованию Генпрокуратуры РФ. В собственность государства отошли компании «Кубань-Вино», агрофирмы «Ариант» и «Южная», а также Центр пищевой индустрии «Ариант». Сейчас этими активами управляет «Россельхозбанк». Иск к приставам подали экс-владельцы холдинга — бизнесмен Александр Аристов, его жена Людмила, дочь Аристовых Елена Кретова и зять Александр Кретов. С каждого из них приставы взыскивают 46,6 млрд рублей в пользу государства. На счета, а также на имущество Аристовых и Кретовых наложен арест. До окончания судебного спора процесс по взысканию миллиардов приостановлен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Генпрокуратура РФ выступит третьим лицом в судебном споре между экс-владельцами национализированного холдинга «Ариант» с приставами. Сообщение об этом появилось в картотеке дел Арбитражного суда Москвы. Суд удовлетворил ходатайство ФССП. «Ответчик представил материалы исполнительного производства, приобщены судом, представил ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора Генеральную прокуратура РФ. Судом удовлетворено указанное ходатайство», — говорится в сообщении суда. Следующее заседание суда состоится 18 ноября. Активы «Арианта» национализированы по требованию Генпрокуратуры РФ. В собственность государства отошли компании «Кубань-Вино», агрофирмы «Ариант» и «Южная», а также Центр пищевой индустрии «Ариант». Сейчас этими активами управляет «Россельхозбанк». Иск к приставам подали экс-владельцы холдинга — бизнесмен Александр Аристов, его жена Людмила, дочь Аристовых Елена Кретова и зять Александр Кретов. С каждого из них приставы взыскивают 46,6 млрд рублей в пользу государства. На счета, а также на имущество Аристовых и Кретовых наложен арест. До окончания судебного спора процесс по взысканию миллиардов приостановлен. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям