К спору экс-владельцев «Арианта» с приставами подключили Генпрокуратуру РФ

Генпрокуратура РФ выступит третьим лицом в судебном споре между экс-владельцами национализированного холдинга «Ариант» с приставами. Сообщение об этом появилось в картотеке дел Арбитражного суда Москвы. Суд удовлетворил ходатайство ФССП.
«Ответчик представил материалы исполнительного производства, приобщены судом, представил ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора Генеральную прокуратура РФ. Судом удовлетворено указанное ходатайство», — говорится в сообщении суда. Следующее заседание суда состоится 18 ноября.
Активы «Арианта» национализированы по требованию Генпрокуратуры РФ. В собственность государства отошли компании «Кубань-Вино», агрофирмы «Ариант» и «Южная», а также Центр пищевой индустрии «Ариант». Сейчас этими активами управляет «Россельхозбанк».
Иск к приставам подали экс-владельцы холдинга — бизнесмен Александр Аристов, его жена Людмила, дочь Аристовых Елена Кретова и зять Александр Кретов. С каждого из них приставы взыскивают 46,6 млрд рублей в пользу государства. На счета, а также на имущество Аристовых и Кретовых наложен арест. До окончания судебного спора процесс по взысканию миллиардов приостановлен.
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