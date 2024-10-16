Челябинский суд отложил рассмотрение иска семьи Аристова к приставам

Арбитражный суд Челябинской области 16 октября отложил рассмотрение иска семьи бизнесмена Александра Аристова к приставам. Александр Аристов, его жена Людмила, дочь Елена Кретова и зять Александр Кретов требуют признать незаконными действия приставов по наложению ареста на имущество семейных активов и процесс взыскания по 46,6 млрд рублей с каждого члена семьи.
«Об отложении судебного разбирательства», — указано в картотеке дел суда. Следующее заседание состоится 28 октября. Истцом также выступает группа компаний «Ариант», владеет которым Александр Кретов.
С основателя «Арианта» Аристова и членов его семьи взыскивают в пользу государства по 46,6 млрд рублей. 20 сентября такой же процесс и на такую же сумму начат в отношении ГК «Ариант». До окончания судебного спора семьи Аристова с приставами процесс по взысканию миллиардов приостановлен.
До апреля этого года ГК «Ариант» была учредителем компаний «Кубань-Вино», агрофирм «Ариант» и «Южная», а также Центра пищевой индустрии «Ариант». По требованию Генпрокуратуры РФ все эти активы переданы государству. На имущество, а также на счета Аристовых и Кретовых наложен арест. Кретова пытается через суд вернуть в семью большой земельный участок на берегу Шершневского водохранилища в Челябинске.
Национализация «Арианта» связана с национализацией Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). ЧЭМК и предприятия «Арианта» до декабря 2020 года входили в один холдинг. Национализация ЧЭМК также проводится по требованию Генпрокуратуры РФ. В надзорном ведомстве считают, что приватизация комбината в девяностых годах была проведена незаконно.
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