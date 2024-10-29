Жителей курганской «Рублевки» топит фекальными стоками. Фото

В курганском райцентре Кетово жители пожаловались на проблемы с канализацией
© Служба новостей «URA.RU»
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Стоки топят улицу
Стоки топят улицу Фото:

Жители села Кетово, которое иногда называют курганской «Рублевкой», пожаловались на невыносимую вонь от фекалий. Отходы скапливаются рядом с многоквартирным домом на улице Космонавтов. Об этом говорится в жалобе.

«В пятиэтажном доме на улице Космонавтов, 44 в Кетово постоянная проблема с канализацией. Септик переполняется и заливает прилегающую к дому территорию так, что дышать от вони тяжело. Коммунальщики вкопали дополнительную бочку под стоки, но стало еще хуже», — указано в жалобе на портале «Обратись».

В обращении жильцов сообщается, что ассенизаторская машина по три раза в день откачивает нечистоты. Однако улицу продолжает топить фекалиями, возможно из-за неисправности бочки или септика, отмечается в жалобе.

На момент публикации материала, ответа от представителей администрации села Кетово на портале «Обратись» не было. Корреспондент агентства направил запрос информации главе Кетово. Ответ ожидается.

В Кетово нет центральной канализации. Ранее жители райцентра жаловались на проблемы с вывозом и откачкой отходов из многоквартирных домов. 

Коммунальные отходы топят улицу
Коммунальные отходы топят улицу
Фото:

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Жители села Кетово, которое иногда называют курганской «Рублевкой», пожаловались на невыносимую вонь от фекалий. Отходы скапливаются рядом с многоквартирным домом на улице Космонавтов. Об этом говорится в жалобе. «В пятиэтажном доме на улице Космонавтов, 44 в Кетово постоянная проблема с канализацией. Септик переполняется и заливает прилегающую к дому территорию так, что дышать от вони тяжело. Коммунальщики вкопали дополнительную бочку под стоки, но стало еще хуже», — указано в жалобе на портале «Обратись». В обращении жильцов сообщается, что ассенизаторская машина по три раза в день откачивает нечистоты. Однако улицу продолжает топить фекалиями, возможно из-за неисправности бочки или септика, отмечается в жалобе. На момент публикации материала, ответа от представителей администрации села Кетово на портале «Обратись» не было. Корреспондент агентства направил запрос информации главе Кетово. Ответ ожидается. В Кетово нет центральной канализации. Ранее жители райцентра жаловались на проблемы с вывозом и откачкой отходов из многоквартирных домов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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