Жители села Кетово, которое иногда называют курганской «Рублевкой», пожаловались на невыносимую вонь от фекалий. Отходы скапливаются рядом с многоквартирным домом на улице Космонавтов. Об этом говорится в жалобе.
«В пятиэтажном доме на улице Космонавтов, 44 в Кетово постоянная проблема с канализацией. Септик переполняется и заливает прилегающую к дому территорию так, что дышать от вони тяжело. Коммунальщики вкопали дополнительную бочку под стоки, но стало еще хуже», — указано в жалобе на портале «Обратись».
В обращении жильцов сообщается, что ассенизаторская машина по три раза в день откачивает нечистоты. Однако улицу продолжает топить фекалиями, возможно из-за неисправности бочки или септика, отмечается в жалобе.
На момент публикации материала, ответа от представителей администрации села Кетово на портале «Обратись» не было. Корреспондент агентства направил запрос информации главе Кетово. Ответ ожидается.
В Кетово нет центральной канализации. Ранее жители райцентра жаловались на проблемы с вывозом и откачкой отходов из многоквартирных домов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!