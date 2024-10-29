Кадыров раскрыл, почему дрон прилетел в Чечню

Кадыров: РУС в Чечне атаковали дроны из-за его статуса кузницы военных кадров

30 октября 2024 в 00:50 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров рассказал, почему именно Российский университет спецназа имени В.В. Путина стал объектом атаки Фото: Роман Наумов © URA.RU Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил причины атаки на Российский университет спецназа имени В.В. Путина. По его словам, учебный центр является местом подготовки высокоэффективных бойцов, активно задействованных на фронте. Об этом он сообщил в соцсети. Новость по теме Чечню впервые атаковал беспилотник: целью удара стал университет спецназа имени Путина «Ответ очевиден: учебный центр является кузницей высокоэффективных бойцов, которые успешно применяют навыки на сложнейших участках фронта. Им принадлежат заслуги по взятию сотен важных стратегических населенных пунктов, объектов и рубежей», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Глава Чечни отметил, что в результате атаки жертв с российской стороны не было, однако погибли украинские пленные, находившиеся на территории университета. Он подчеркнул, что действия Киева привели к потерям среди его же граждан и предостерег Украину от последующих атак, указывая на их контрпродуктивность. Утром 29 октября произошла атака на Российский университет спецназа (РУС), расположенный в Гудермесе. Неопознанный беспилотный летательный аппарат провел налет, в результате которого загорелась кровля учебного заведения. Жертв и пострадавших нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил причины атаки на Российский университет спецназа имени В.В. Путина. По его словам, учебный центр является местом подготовки высокоэффективных бойцов, активно задействованных на фронте. Об этом он сообщил в соцсети. «Ответ очевиден: учебный центр является кузницей высокоэффективных бойцов, которые успешно применяют навыки на сложнейших участках фронта. Им принадлежат заслуги по взятию сотен важных стратегических населенных пунктов, объектов и рубежей», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Глава Чечни отметил, что в результате атаки жертв с российской стороны не было, однако погибли украинские пленные, находившиеся на территории университета. Он подчеркнул, что действия Киева привели к потерям среди его же граждан и предостерег Украину от последующих атак, указывая на их контрпродуктивность. Утром 29 октября произошла атака на Российский университет спецназа (РУС), расположенный в Гудермесе. Неопознанный беспилотный летательный аппарат провел налет, в результате которого загорелась кровля учебного заведения. Жертв и пострадавших нет.