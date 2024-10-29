29 октября 2024

Пентагон: северокорейские солдаты направлены в Курскую область

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Часть солдат КНДР уже переместилась ближе к Украине Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Пентагон сообщает о переброске северокорейских войск в Россию, согласно заявлениям официального представителя Пентагона Патрика Райдера. Он утверждает, что около 10,000 северокорейских солдат были отправлены для обучения в России, причем часть из них уже переместилась в Курскую область, расположенную недалеко от границы с Украиной.

«Мы полагаем, что КНДР отправила в общей сложности около 10,000 солдат для обучения на востоке России, и что эти войска, вероятно, усилят российские силы вблизи Украины в течение следующих нескольких недель. Часть солдат уже переместилась ближе к Украине, в сторону Курской области России, недалеко от границы с Украиной, около пары тысяч человек, а меньшее количество уже находится в Курской области», — заявил Патрик Райдер, передает РИА Новости.

Пентагон насчитал около 10 тысяч якобы отправленных в Россию военнослужащих КНДР. Представитель американского ведомства Сабрина Сингх высказала мнение, что часть солдат якобы может быть размещена в Курской области. По данным NYT, ВСУ начали учить призывы сдаться в плен на корейском языке.

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Пентагон сообщает о переброске северокорейских войск в Россию, согласно заявлениям официального представителя Пентагона Патрика Райдера. Он утверждает, что около 10,000 северокорейских солдат были отправлены для обучения в России, причем часть из них уже переместилась в Курскую область, расположенную недалеко от границы с Украиной. «Мы полагаем, что КНДР отправила в общей сложности около 10,000 солдат для обучения на востоке России, и что эти войска, вероятно, усилят российские силы вблизи Украины в течение следующих нескольких недель. Часть солдат уже переместилась ближе к Украине, в сторону Курской области России, недалеко от границы с Украиной, около пары тысяч человек, а меньшее количество уже находится в Курской области», — заявил Патрик Райдер, передает РИА Новости. Пентагон насчитал около 10 тысяч якобы отправленных в Россию военнослужащих КНДР. Представитель американского ведомства Сабрина Сингх высказала мнение, что часть солдат якобы может быть размещена в Курской области. По данным NYT, ВСУ начали учить призывы сдаться в плен на корейском языке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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