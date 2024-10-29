Пентагон: северокорейские солдаты направлены в Курскую область

30 октября 2024 в 01:08 Размер текста - 17 +

Часть солдат КНДР уже переместилась ближе к Украине Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Пентагон сообщает о переброске северокорейских войск в Россию, согласно заявлениям официального представителя Пентагона Патрика Райдера. Он утверждает, что около 10,000 северокорейских солдат были отправлены для обучения в России, причем часть из них уже переместилась в Курскую область, расположенную недалеко от границы с Украиной. «Мы полагаем, что КНДР отправила в общей сложности около 10,000 солдат для обучения на востоке России, и что эти войска, вероятно, усилят российские силы вблизи Украины в течение следующих нескольких недель. Часть солдат уже переместилась ближе к Украине, в сторону Курской области России, недалеко от границы с Украиной, около пары тысяч человек, а меньшее количество уже находится в Курской области», — заявил Патрик Райдер, передает РИА Новости. Пентагон насчитал около 10 тысяч якобы отправленных в Россию военнослужащих КНДР. Представитель американского ведомства Сабрина Сингх высказала мнение, что часть солдат якобы может быть размещена в Курской области. По данным NYT, ВСУ начали учить призывы сдаться в плен на корейском языке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пентагон сообщает о переброске северокорейских войск в Россию, согласно заявлениям официального представителя Пентагона Патрика Райдера. Он утверждает, что около 10,000 северокорейских солдат были отправлены для обучения в России, причем часть из них уже переместилась в Курскую область, расположенную недалеко от границы с Украиной. «Мы полагаем, что КНДР отправила в общей сложности около 10,000 солдат для обучения на востоке России, и что эти войска, вероятно, усилят российские силы вблизи Украины в течение следующих нескольких недель. Часть солдат уже переместилась ближе к Украине, в сторону Курской области России, недалеко от границы с Украиной, около пары тысяч человек, а меньшее количество уже находится в Курской области», — заявил Патрик Райдер, передает РИА Новости. Пентагон насчитал около 10 тысяч якобы отправленных в Россию военнослужащих КНДР. Представитель американского ведомства Сабрина Сингх высказала мнение, что часть солдат якобы может быть размещена в Курской области. По данным NYT, ВСУ начали учить призывы сдаться в плен на корейском языке.