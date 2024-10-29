Актера Юрия Борисова номинировали на американскую премию «Готэм»

Российский киноактер Юрий Борисов претендует на премию Gotham Awards 2024 в категории «Лучшая роль второго плана». Об этом сообщили в комитете премии.
«Комитет премии выделил работу Борисова в фильме „Анора“ режиссера Шона Бейкера. Эта картина также номинирована на звание лучшего фильма», — сообщает комитет премии.
Фильм «Анора» получил главный приз 77-го Каннского кинофестиваля — «Золотую пальмовую ветвь». В картине главные роли исполнили российские актеры Юрий Борисов и Марк Эйдельштейн. Сюжет фильма о секс-работнице и ее отношениях с сыном русского олигарха, был тепло встречен критиками на фестивале и уже успел получить сравнения с классической «Красоткой». Шон Бэйкер, получая награду, посвятил ее всем представительницам древнейшей профессии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.