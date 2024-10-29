29 октября 2024

Актера Юрия Борисова номинировали на американскую премию «Готэм»

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Актер из России номинирован на премию в США
Актер из России номинирован на премию в США Фото:

Российский киноактер Юрий Борисов претендует на премию Gotham Awards 2024 в категории «Лучшая роль второго плана». Об этом сообщили в комитете премии.

«Комитет премии выделил работу Борисова в фильме „Анора“ режиссера Шона Бейкера. Эта картина также номинирована на звание лучшего фильма», — сообщает комитет премии.

Фильм «Анора» получил главный приз 77-го Каннского кинофестиваля — «Золотую пальмовую ветвь». В картине главные роли исполнили российские актеры Юрий Борисов и Марк Эйдельштейн. Сюжет фильма о секс-работнице и ее отношениях с сыном русского олигарха, был тепло встречен критиками на фестивале и уже успел получить сравнения с классической «Красоткой». Шон Бэйкер, получая награду, посвятил ее всем представительницам древнейшей профессии.

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Российский киноактер Юрий Борисов претендует на премию Gotham Awards 2024 в категории «Лучшая роль второго плана». Об этом сообщили в комитете премии. «Комитет премии выделил работу Борисова в фильме „Анора“ режиссера Шона Бейкера. Эта картина также номинирована на звание лучшего фильма», — сообщает комитет премии. Фильм «Анора» получил главный приз 77-го Каннского кинофестиваля — «Золотую пальмовую ветвь». В картине главные роли исполнили российские актеры Юрий Борисов и Марк Эйдельштейн. Сюжет фильма о секс-работнице и ее отношениях с сыном русского олигарха, был тепло встречен критиками на фестивале и уже успел получить сравнения с классической «Красоткой». Шон Бэйкер, получая награду, посвятил ее всем представительницам древнейшей профессии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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