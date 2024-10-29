Детей из 27 школ ХМАО перевели на дистанционное обучение

В ХМАО на дистанционную форму обучения переведены 49 классов в 27 школах. Это связано с высокой заболеваемостью ОРВИ в округе, сообщили в Роспотребнадзоре.
«Зарегистрировано 99,2 случая ОРВИ на 10 тысяч населения, что ниже уровня предыдущей недели на 5,3%... В связи с заболеваемостью ОРВИ на 43 неделе переведены на дистанционные формы обучения 49 классов 27 школ в 11-ти МО, 21 школа в 6-ти МО, 4 группы в 2 колледжах 2-х МО, в школе-интернате, а также разобщена 31 группа в 25-ти детских садов в 10-ти муниципальных образований», — написано на сайте ведомства.
Также наблюдается повышение заболеваемости COVID-19. Сейчас она составляет 12,4 случая на 100 тысяч населения и отмечена во всех районах ХМАО с наибольшим показателем в Урае. На фоне этого участились случаи внебольничных пневмоний (59,7 случая на 100 тысяч человек), но уменьшилось количество энтеровирусных инфекций (-17%).
Лицей имени Пушкина в Нижневартовске (ХМАО) отправил учеников на дистанционное обучение. Директор учебного заведения сообщил, что это вынужденная мера.
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