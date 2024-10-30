Экономист Сироткин: с 1 ноября получить деньги под залог авто станет труднее

Нецелевые кредиты под залог машины с 1 ноября 2024 года попадут под новые ограничения, призванные сократить раздачу денег заемщикам. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин, объяснив причину такого решения.
«Если заемщик выплачивает более половины своего ежемесячного дохода для погашения платежей по кредитам и займам, то вероятность того, что он потеряет кредитоспособность с учетом нынешнего уровня инфляции, довольно высока», — рассказал Сироткин агентству «Прайм». ЦБ следит за банками, которые выдают кредиты людям с высокой предельной долговой нагрузкой.
По словам эксперта, Банк России намеревается ограничить выдачу кредитов под залог машинами и ввести ограничения, которые позволят регулировать риски банка в случае снижения кредитного рейтинга заемщика. Так банки ограничат кредитование под залог авто только для «перекредитованных» заемщиков.
Верховный суд России запретил банкам в одностороннем порядке вводить новые комиссии, передает RT. Подобные действия не предусматриваются «ни законом о банках и банковской деятельности, ни законом о потребительском кредите».
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