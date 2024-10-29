29 октября 2024
28 октября 2024

Новый мэр из ХМАО готовит чистку команды. Инсайд

Глава Нефтеюганска Чекунов планирует уволить замов и обновить администрацию
© Служба новостей «URA.RU»
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В мэрии Нефтеюганска обновится команда
В мэрии Нефтеюганска обновится команда Фото:

Новый мэр Нефтеюганска (ХМАО) Юрий Чекунов готовит чистку команды. Источник URA.RU в политическом истеблишменте рассказал, что в новой структуре администрации может не найтись место заместителям главы города Наталье Халезовой, отвечающей за финансы, и Андрею Пастухову, курирующему соцблок, а также директору департамента образования Инне Линник.

«Пастухов и Халезова могут не попасть в обновленную структуру администрации. Чекунов готовит обновление кадров, и этих замов в проекте новой администрации нет. Возможно, что-то изменится к моменту оглашения структуры. А вот директор депобразования Линник уходит с 1 ноября. Причиной называют неудачное слияние дошкольных учреждений, которое должны были запустить пройти с начала 2025 года, но, как говорят, из-за недоработки началось уже сейчас», — сообщил инсайдер.

Пастухов считался соратником экс-мэра Эльвиры Бугай, досрочно покинувшей пост в марте. «После ее отставки он присягнул на верность блоку депутата думы ХМАО Степана Пыталева, под контролем которого находится город. Халезова, насколько я помню, была изначально более лояльна Пыталеву. Но формально обоих нельзя называть его креатурами», — уточняет другой источник агентства.

По словам еще одного инсайдера, Чекунов намерен завершить кадровые перестановки к новогодним каникулам. «Сто дней у власти он отметит 12 января, и в новом году планирует работать уже с новой командой», — пояснил информатор.

Оперативно получить комментарий Чекунова не удалось. В пресс-службу администрации направлен запрос, ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что новый мэр Нефтеюганска Юрий Чекунов официально вступил в должность 8 октября 2024 года. Во время торжественной инаугурации он пообещал сделать город лучшим.

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Новый мэр Нефтеюганска (ХМАО) Юрий Чекунов готовит чистку команды. Источник URA.RU в политическом истеблишменте рассказал, что в новой структуре администрации может не найтись место заместителям главы города Наталье Халезовой, отвечающей за финансы, и Андрею Пастухову, курирующему соцблок, а также директору департамента образования Инне Линник. «Пастухов и Халезова могут не попасть в обновленную структуру администрации. Чекунов готовит обновление кадров, и этих замов в проекте новой администрации нет. Возможно, что-то изменится к моменту оглашения структуры. А вот директор депобразования Линник уходит с 1 ноября. Причиной называют неудачное слияние дошкольных учреждений, которое должны были запустить пройти с начала 2025 года, но, как говорят, из-за недоработки началось уже сейчас», — сообщил инсайдер. Пастухов считался соратником экс-мэра Эльвиры Бугай, досрочно покинувшей пост в марте. «После ее отставки он присягнул на верность блоку депутата думы ХМАО Степана Пыталева, под контролем которого находится город. Халезова, насколько я помню, была изначально более лояльна Пыталеву. Но формально обоих нельзя называть его креатурами», — уточняет другой источник агентства. По словам еще одного инсайдера, Чекунов намерен завершить кадровые перестановки к новогодним каникулам. «Сто дней у власти он отметит 12 января, и в новом году планирует работать уже с новой командой», — пояснил информатор. Оперативно получить комментарий Чекунова не удалось. В пресс-службу администрации направлен запрос, ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что новый мэр Нефтеюганска Юрий Чекунов официально вступил в должность 8 октября 2024 года. Во время торжественной инаугурации он пообещал сделать город лучшим.
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© Служба новостей «URA.RU»
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