Жительница Курской области погибла, прикрыв собой дочь во время обстрела

В Курской области погибла женщина, прикрывая собой ребенка во время обстрела ВСУ. Об этом сообщила мать подруги погибшей, которая выступила свидетелем у военных следователей СК РФ.
«Подруга и одноклассница моей покойной дочери... в квартиру прилетел снаряд: убило ее, она собой прикрыла ребеночка — дочь», — рассказала женщина. Ее слова передает РИА «Новости».
Помимо этого трагического случая, свидетельница упомянула, что обстрелы поселка Теткино в Курской области начались еще в мае 2022 года и со временем становились все более интенсивными. В 2024 году обстрелы происходили «днями и ночами», а также были зафиксированы атаки на детский дом в поселке.
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