Жительница Курской области погибла, прикрыв собой дочь во время обстрела

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При обстреле со стороны ВСУ погибла мирная жительница Курской области, прикрыв собой ребенка
При обстреле со стороны ВСУ погибла мирная жительница Курской области, прикрыв собой ребенка Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

В Курской области погибла женщина, прикрывая собой ребенка во время обстрела ВСУ. Об этом сообщила мать подруги погибшей, которая выступила свидетелем у военных следователей СК РФ.

«Подруга и одноклассница моей покойной дочери... в квартиру прилетел снаряд: убило ее, она собой прикрыла ребеночка — дочь», — рассказала женщина. Ее слова передает РИА «Новости».

Помимо этого трагического случая, свидетельница упомянула, что обстрелы поселка Теткино в Курской области начались еще в мае 2022 года и со временем становились все более интенсивными. В 2024 году обстрелы происходили «днями и ночами», а также были зафиксированы атаки на детский дом в поселке.

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В Курской области погибла женщина, прикрывая собой ребенка во время обстрела ВСУ. Об этом сообщила мать подруги погибшей, которая выступила свидетелем у военных следователей СК РФ. «Подруга и одноклассница моей покойной дочери... в квартиру прилетел снаряд: убило ее, она собой прикрыла ребеночка — дочь», — рассказала женщина. Ее слова передает РИА «Новости». Помимо этого трагического случая, свидетельница упомянула, что обстрелы поселка Теткино в Курской области начались еще в мае 2022 года и со временем становились все более интенсивными. В 2024 году обстрелы происходили «днями и ночами», а также были зафиксированы атаки на детский дом в поселке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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