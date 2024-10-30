Shot: ВС РФ подобрались к Купянску, откуда сбегают власти города

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ВС РФ успешно продвигаются на купянском направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Харьковской области ВС РФ приблизились к Купянску, власти сбегают с территории города. При этом были уничтожены живая сила и опорный пункт украинской армии, сообщает telegram-канал Shot.

«Российские военные приближаются к Купянску в Харьковской области, власти которого спешно начали покидать город», — передает telegram-канал. Отмечается, что накануне ВС РФ ликвидировали опорный пункт, пункт временной дислокации подразделений 97-й МБ 60-й ОМБр и порядка 40 бойцов ВСУ.

На данный момент военные России продолжают контрнаступление на харьковском направлении. Они расширили контроль территории юго-западнее Синьковки. Кроме того, у ВС РФ есть успехи на восточной окраине Колесниковки. Помимо прочего, на северную территорию села Першотравневое вошли подразделения 1-й танковой армии.

URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ по текущей ситуации. На момент публикации материала ответа не поступило.

Ранее сообщалось, что на купянском участке фронта ВС РФ уничтожили украинский танк. Атака была произведена с помощью расчета FPV-дронов, передает Pravda.Ru.

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В Харьковской области ВС РФ приблизились к Купянску, власти сбегают с территории города. При этом были уничтожены живая сила и опорный пункт украинской армии, сообщает telegram-канал Shot. «Российские военные приближаются к Купянску в Харьковской области, власти которого спешно начали покидать город», — передает telegram-канал. Отмечается, что накануне ВС РФ ликвидировали опорный пункт, пункт временной дислокации подразделений 97-й МБ 60-й ОМБр и порядка 40 бойцов ВСУ. На данный момент военные России продолжают контрнаступление на харьковском направлении. Они расширили контроль территории юго-западнее Синьковки. Кроме того, у ВС РФ есть успехи на восточной окраине Колесниковки. Помимо прочего, на северную территорию села Першотравневое вошли подразделения 1-й танковой армии. URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ по текущей ситуации. На момент публикации материала ответа не поступило. Ранее сообщалось, что на купянском участке фронта ВС РФ уничтожили украинский танк. Атака была произведена с помощью расчета FPV-дронов, передает Pravda.Ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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