Из-за повышения ключевой ставки для россиян вырастет один налог

«Известия»: доходы от вкладов в более чем 210 тысяч рублей попадут под налог

30 октября 2024 в 10:02 Размер текста - 17 +

В РФ налог на доходы по вкладам вырастет из-за повышения ключевой ставки до 21% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России в связи с повышением ключевой ставки до 21% налогом будут облагаться доходы от вкладов в более чем 210 тысяч рублей. Об этом сообщают журналисты. Новость по теме В какой банк выгоднее всего положить деньги в ноябре: топ-10 вкладов «Из-за выросшей до 21% ключевой ставки ЦБ россиянам придется заплатить больше по налогу на доход от вкладов за 2024 год. Облагаться налогом будут доходы от вкладов свыше 210 тысяч рублей», — передает «Известия». Отмечается, что в 2023 году налогом облагались доходы от вкладов в более чем 150 тысяч рублей. При этом аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов добавил, что налог не придется платить, если на депозитном счете лежит сумма свыше 1,1 млн рублей. Однако для каждого клиента банков цифра будет индивидуальной, она отличается в зависимости от условий банка. Ранее заместитель председателя Экспертного Совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев сообщил, что россияне будут платить подоходный налог с банковских вкладов. По его словам, государство планирует собрать до 60 млрд налогов. Кроме того, он добавил, что повышение ключевой ставки играет на руку вкладчикам, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России в связи с повышением ключевой ставки до 21% налогом будут облагаться доходы от вкладов в более чем 210 тысяч рублей. Об этом сообщают журналисты. «Из-за выросшей до 21% ключевой ставки ЦБ россиянам придется заплатить больше по налогу на доход от вкладов за 2024 год. Облагаться налогом будут доходы от вкладов свыше 210 тысяч рублей», — передает «Известия». Отмечается, что в 2023 году налогом облагались доходы от вкладов в более чем 150 тысяч рублей. При этом аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов добавил, что налог не придется платить, если на депозитном счете лежит сумма свыше 1,1 млн рублей. Однако для каждого клиента банков цифра будет индивидуальной, она отличается в зависимости от условий банка. Ранее заместитель председателя Экспертного Совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев сообщил, что россияне будут платить подоходный налог с банковских вкладов. По его словам, государство планирует собрать до 60 млрд налогов. Кроме того, он добавил, что повышение ключевой ставки играет на руку вкладчикам, передает «Национальная служба новостей».