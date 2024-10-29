29 октября 2024

Пермский предприниматель перевел своей жене зарплату на 13 млн рублей, избегая уплаты налогов

В Перми арестовали имущество компании на 15 млн рублей из-за неуплаты налогов
© Служба новостей «URA.RU»
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В ближайшее время суд начнет рассматривать уголовное дело о сокрытии налогов
В ближайшее время суд начнет рассматривать уголовное дело о сокрытии налогов Фото:

В Перми владелец коммерческой организации скрыл не уплатил налоги на сумму свыше 13 млн рублей. Денежные средства он переводил своей жене в виде заработной платы в период с сентября 2023 по май 2024 года. Об этом сообщают Следственное управление СК и прокуратура Пермского края.

«По версии следствия в период мужчина незаконно перевел в качестве зарплаты на расчетный счет своей супруги, имеющей статус индивидуального предпринимателя, свыше 13 млн рублей», — отмечает прокуратура Прикамья. В пресс-службе краевой прокуратуры URA.RU уточнили, что речь идет о ООО «ГК Энергоцентр».

В пермском Следкоме отмечают, что в отношении директора указанного юрлица было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, совершенное в особо крупном размере). Суд арестовал имущество обвиняемого на общую сумму более 15 миллионов рублей. В ближайшее время уголовное дело в отношении руководителя компании будет рассмотрено в суде.

ООО «Группа компаний Энергоцентр» привлекалась к ответственности в 2023 году, писало URA.RU. Тогда коммерческая организация задолжала своим сотрудникам почти 1 млн рублей.

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В Перми владелец коммерческой организации скрыл не уплатил налоги на сумму свыше 13 млн рублей. Денежные средства он переводил своей жене в виде заработной платы в период с сентября 2023 по май 2024 года. Об этом сообщают Следственное управление СК и прокуратура Пермского края. «По версии следствия в период мужчина незаконно перевел в качестве зарплаты на расчетный счет своей супруги, имеющей статус индивидуального предпринимателя, свыше 13 млн рублей», — отмечает прокуратура Прикамья. В пресс-службе краевой прокуратуры URA.RU уточнили, что речь идет о ООО «ГК Энергоцентр». В пермском Следкоме отмечают, что в отношении директора указанного юрлица было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, совершенное в особо крупном размере). Суд арестовал имущество обвиняемого на общую сумму более 15 миллионов рублей. В ближайшее время уголовное дело в отношении руководителя компании будет рассмотрено в суде. ООО «Группа компаний Энергоцентр» привлекалась к ответственности в 2023 году, писало URA.RU. Тогда коммерческая организация задолжала своим сотрудникам почти 1 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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