29 октября 2024

Окаменевшую розу обнаружили сотрудники челябинского нацпарка. Фото

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Национальный природный парк Таганай. Златоуст, откликной гребень, таганай, гора
Розу заметили сотрудники нацпарка «Таганай» Фото:

Окаменевшую нераскрывшуюся розу шиповника обнаружили сотрудники национального парка «Таганай» в Челябинской области. Об этом 30 октября сообщила пресс-служба нацпарка.

«Вот такой „каменный цветок“ мы нашли в осеннем таганайском лесу. В него превратилась нераскрывшаяся роза холодоустойчивого шиповника морщинистого, выкинувшего розовый бутон в погожий денек с надеждой на цветение», — сообщила пресс-служба парка «Таганай» в официальной группе во «ВКонтакте».

Три других вида шиповника — иглистый, майский и гололистный — распускаться в предзимье не рискнули. Их плоды сейчас едят тетерева, рябчики, кедровки, синицы, лисицы и зайцы.

Повторное цветение дикой розы, земляники, ветреницы пермской и ряда других растений, чаще всего, приходится на сентябрь. Но теплый октябрь в этом году сломал фенологические стереотипы.

Настоящая зима пришла на «Таганай» около Златоуста, сообщили ранее очевидцы. «Горы скрылись за снежным „одеялом“», — рассказали telegram-каналу «Челябинск, который смог» туристы, которые провели выходные 26—27 октября в горах.

Повторное цветение дикой розы, чаще всего, приходится на сентябрь
Повторное цветение дикой розы, чаще всего, приходится на сентябрь

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Окаменевшую нераскрывшуюся розу шиповника обнаружили сотрудники национального парка «Таганай» в Челябинской области. Об этом 30 октября сообщила пресс-служба нацпарка. «Вот такой „каменный цветок“ мы нашли в осеннем таганайском лесу. В него превратилась нераскрывшаяся роза холодоустойчивого шиповника морщинистого, выкинувшего розовый бутон в погожий денек с надеждой на цветение», — сообщила пресс-служба парка «Таганай» в официальной группе во «ВКонтакте». Три других вида шиповника — иглистый, майский и гололистный — распускаться в предзимье не рискнули. Их плоды сейчас едят тетерева, рябчики, кедровки, синицы, лисицы и зайцы. Повторное цветение дикой розы, земляники, ветреницы пермской и ряда других растений, чаще всего, приходится на сентябрь. Но теплый октябрь в этом году сломал фенологические стереотипы. Настоящая зима пришла на «Таганай» около Златоуста, сообщили ранее очевидцы. «Горы скрылись за снежным „одеялом“», — рассказали telegram-каналу «Челябинск, который смог» туристы, которые провели выходные 26—27 октября в горах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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