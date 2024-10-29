Окаменевшую нераскрывшуюся розу шиповника обнаружили сотрудники национального парка «Таганай» в Челябинской области. Об этом 30 октября сообщила пресс-служба нацпарка.
«Вот такой „каменный цветок“ мы нашли в осеннем таганайском лесу. В него превратилась нераскрывшаяся роза холодоустойчивого шиповника морщинистого, выкинувшего розовый бутон в погожий денек с надеждой на цветение», — сообщила пресс-служба парка «Таганай» в официальной группе во «ВКонтакте».
Три других вида шиповника — иглистый, майский и гололистный — распускаться в предзимье не рискнули. Их плоды сейчас едят тетерева, рябчики, кедровки, синицы, лисицы и зайцы.
Повторное цветение дикой розы, земляники, ветреницы пермской и ряда других растений, чаще всего, приходится на сентябрь. Но теплый октябрь в этом году сломал фенологические стереотипы.
Настоящая зима пришла на «Таганай» около Златоуста, сообщили ранее очевидцы. «Горы скрылись за снежным „одеялом“», — рассказали telegram-каналу «Челябинск, который смог» туристы, которые провели выходные 26—27 октября в горах.
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