Природа Окаменевшую розу обнаружили сотрудники челябинского нацпарка. Фото 30 октября 2024 в 10:08 Размер текста - 17 + Розу заметили сотрудники нацпарка «Таганай» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Окаменевшую нераскрывшуюся розу шиповника обнаружили сотрудники национального парка «Таганай» в Челябинской области. Об этом 30 октября сообщила пресс-служба нацпарка. «Вот такой „каменный цветок“ мы нашли в осеннем таганайском лесу. В него превратилась нераскрывшаяся роза холодоустойчивого шиповника морщинистого, выкинувшего розовый бутон в погожий денек с надеждой на цветение», — сообщила пресс-служба парка «Таганай» в официальной группе во «ВКонтакте». Три других вида шиповника — иглистый, майский и гололистный — распускаться в предзимье не рискнули. Их плоды сейчас едят тетерева, рябчики, кедровки, синицы, лисицы и зайцы. Повторное цветение дикой розы, земляники, ветреницы пермской и ряда других растений, чаще всего, приходится на сентябрь. Но теплый октябрь в этом году сломал фенологические стереотипы. Настоящая зима пришла на «Таганай» около Златоуста, сообщили ранее очевидцы. «Горы скрылись за снежным „одеялом“», — рассказали telegram-каналу «Челябинск, который смог» туристы, которые провели выходные 26—27 октября в горах. Повторное цветение дикой розы, чаще всего, приходится на сентябрь Группа «Национальный парк „Таганай“» в ВК Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Окаменевшую нераскрывшуюся розу шиповника обнаружили сотрудники национального парка «Таганай» в Челябинской области. Об этом 30 октября сообщила пресс-служба нацпарка. «Вот такой „каменный цветок“ мы нашли в осеннем таганайском лесу. В него превратилась нераскрывшаяся роза холодоустойчивого шиповника морщинистого, выкинувшего розовый бутон в погожий денек с надеждой на цветение», — сообщила пресс-служба парка «Таганай» в официальной группе во «ВКонтакте». Три других вида шиповника — иглистый, майский и гололистный — распускаться в предзимье не рискнули. Их плоды сейчас едят тетерева, рябчики, кедровки, синицы, лисицы и зайцы. Повторное цветение дикой розы, земляники, ветреницы пермской и ряда других растений, чаще всего, приходится на сентябрь. Но теплый октябрь в этом году сломал фенологические стереотипы. Настоящая зима пришла на «Таганай» около Златоуста, сообщили ранее очевидцы. «Горы скрылись за снежным „одеялом“», — рассказали telegram-каналу «Челябинск, который смог» туристы, которые провели выходные 26—27 октября в горах. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям