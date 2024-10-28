Зима пришла в челябинский нацпарк «Таганай». Фото

28 октября 2024 в 12:50 Размер текста - 17 +

В нацпарк около Златоуста пришла настоящая зима Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Настоящая зима пришла в челябинский национальный парк «Таганай» около Златоуста. Об этом 28 октября сообщили очевидцы. «Настоящая зима на Таганае. Горы скрылись за снежным „одеялом“», — пишет telegram-канал «Челябинск, который смог» со ссылкой на очевидцев. Они провели выходные 26—27 октября в горах. В горнозаводском районе Челябинской области федеральную трассу М-5 с утра ранее засыпало снегом, сообщили очевидцы. Зимние осадки 26 октября шли в районе города Бакала и Кропачево. Дорожники 28 октября начали проводить противогололедную обработку. Синоптики «Гисметео» предупредили, что на неделе с 28 октября по 3 ноября в регионе ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Настоящая зима пришла в челябинский национальный парк «Таганай» около Златоуста. Об этом 28 октября сообщили очевидцы. «Настоящая зима на Таганае. Горы скрылись за снежным „одеялом“», — пишет telegram-канал «Челябинск, который смог» со ссылкой на очевидцев. Они провели выходные 26—27 октября в горах. В горнозаводском районе Челябинской области федеральную трассу М-5 с утра ранее засыпало снегом, сообщили очевидцы. Зимние осадки 26 октября шли в районе города Бакала и Кропачево. Дорожники 28 октября начали проводить противогололедную обработку. Синоптики «Гисметео» предупредили, что на неделе с 28 октября по 3 ноября в регионе ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.