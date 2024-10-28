Зима пришла в челябинский нацпарк «Таганай». Фото

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Россия. Киалимская бабушка. Челябинск. 04 декабря 2018. Пресс-тур по туристическому маршруту "Великий уральский путь". Таганай, вход в национальный парк таганай
В нацпарк около Златоуста пришла настоящая зима Фото:

Настоящая зима пришла в челябинский национальный парк «Таганай» около Златоуста. Об этом 28 октября сообщили очевидцы.

«Настоящая зима на Таганае. Горы скрылись за снежным „одеялом“», — пишет telegram-канал «Челябинск, который смог» со ссылкой на очевидцев. Они провели выходные 26—27 октября в горах.

В горнозаводском районе Челябинской области федеральную трассу М-5 с утра ранее засыпало снегом, сообщили очевидцы. Зимние осадки 26 октября шли в районе города Бакала и Кропачево. Дорожники 28 октября начали проводить противогололедную обработку. Синоптики «Гисметео» предупредили, что на неделе с 28 октября по 3 ноября в регионе ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

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Настоящая зима пришла в челябинский национальный парк «Таганай» около Златоуста. Об этом 28 октября сообщили очевидцы. «Настоящая зима на Таганае. Горы скрылись за снежным „одеялом“», — пишет telegram-канал «Челябинск, который смог» со ссылкой на очевидцев. Они провели выходные 26—27 октября в горах. В горнозаводском районе Челябинской области федеральную трассу М-5 с утра ранее засыпало снегом, сообщили очевидцы. Зимние осадки 26 октября шли в районе города Бакала и Кропачево. Дорожники 28 октября начали проводить противогололедную обработку. Синоптики «Гисметео» предупредили, что на неделе с 28 октября по 3 ноября в регионе ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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