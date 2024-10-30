Прогноз магнитных бурь на 30 октября 2024: чего ждать метеозависимым

Солнечная активность предвещает магнитную бурю 30 октября 2024 года
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В ноябре Землю накроет череда магнитных бурь
В ноябре Землю накроет череда магнитных бурь Фото:

Астрофизики предупреждают о возможном усилении солнечной активности 30 октября 2024 года. Вероятность магнитной бури в этот день может быть выше, чем в другие дни. О том, будет ли магнитная буря 30 октября 2024 года и какой мощности она может достичь, — в материале URA.RU

Будет ли магнитная буря 30 октября 2024 года

В среду, 30 октября, ожидается значительное усиление геомагнитной активности. К-индекс, который характеризует уровень возмущений в магнитосфере, превысит три балла и может достичь четырех, что ученые относят уже к возбужденному состоянию магнитного поля Земли.

Пик солнечной активности прогнозируется в первой половине дня. После полудня магнитные возмущения ослабеют, и К-индекс снизится до двух баллов, что соответствует спокойному состоянию магнитосферы. Вероятность магнитной бури в этот день составит 10%, магнитного шторма — 5%.

Когда будут следующие магнитные бури

На ближайшие дни и до конца месяца значительных геомагнитных бурь не прогнозируется. А вот уже в середине ноября — 11, 12, 15 и 20 ноября — ожидается повышенная геомагнитная активность, достигающая четырех баллов. Это соответствует категории «возбужденной магнитосферы». Такой уровень активности может повлиять на работу электронных систем и самочувствие метеозависимых людей.

24 и 25 ноября ожидается пик солнечной активности, который может привести к резкому увеличению геомагнитных возмущений до пяти баллов. Это экстремальное значение, свидетельствующее о мощных вспышках на Солнце, оно значительно влияет на земную магнитосферу.

Как хорошо себя чувствовать при геомагнитных возмущениях

Научное сообщество до сих пор не пришло к единому мнению по поводу влияния магнитных бурь на здоровье человека. Значительная часть исследователей считает, что связь между геомагнитными колебаниями и плохим самочувствием сильно преувеличена, а жалобы людей объясняются психосоматическими реакциями.

Специалист в области неврологии из Военно-медицинской академии Павел Хорошев ранее в беседе с URA.RU подчеркнул безопасность магнитных бурь для здоровья человека. Он проиллюстрировал это сравнением с медицинским томографом, генерирующим магнитное поле в диапазоне от 1,5 до 3 Тесла. Эта интенсивность примерно в миллионы раз превышает мощность магнитного поля, возникающего во время Каррингтонского события — самого мощного задокументированного солнечного шторма.

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Астрофизики предупреждают о возможном усилении солнечной активности 30 октября 2024 года. Вероятность магнитной бури в этот день может быть выше, чем в другие дни. О том, будет ли магнитная буря 30 октября 2024 года и какой мощности она может достичь, — в материале URA.RU Будет ли магнитная буря 30 октября 2024 года В среду, 30 октября, ожидается значительное усиление геомагнитной активности. К-индекс, который характеризует уровень возмущений в магнитосфере, превысит три балла и может достичь четырех, что ученые относят уже к возбужденному состоянию магнитного поля Земли. Пик солнечной активности прогнозируется в первой половине дня. После полудня магнитные возмущения ослабеют, и К-индекс снизится до двух баллов, что соответствует спокойному состоянию магнитосферы. Вероятность магнитной бури в этот день составит 10%, магнитного шторма — 5%. Когда будут следующие магнитные бури На ближайшие дни и до конца месяца значительных геомагнитных бурь не прогнозируется. А вот уже в середине ноября — 11, 12, 15 и 20 ноября — ожидается повышенная геомагнитная активность, достигающая четырех баллов. Это соответствует категории «возбужденной магнитосферы». Такой уровень активности может повлиять на работу электронных систем и самочувствие метеозависимых людей. 24 и 25 ноября ожидается пик солнечной активности, который может привести к резкому увеличению геомагнитных возмущений до пяти баллов. Это экстремальное значение, свидетельствующее о мощных вспышках на Солнце, оно значительно влияет на земную магнитосферу. Как хорошо себя чувствовать при геомагнитных возмущениях Научное сообщество до сих пор не пришло к единому мнению по поводу влияния магнитных бурь на здоровье человека. Значительная часть исследователей считает, что связь между геомагнитными колебаниями и плохим самочувствием сильно преувеличена, а жалобы людей объясняются психосоматическими реакциями. Специалист в области неврологии из Военно-медицинской академии Павел Хорошев ранее в беседе с URA.RU подчеркнул безопасность магнитных бурь для здоровья человека. Он проиллюстрировал это сравнением с медицинским томографом, генерирующим магнитное поле в диапазоне от 1,5 до 3 Тесла. Эта интенсивность примерно в миллионы раз превышает мощность магнитного поля, возникающего во время Каррингтонского события — самого мощного задокументированного солнечного шторма.
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