Магнитная буря 26 октября 2024 года: какой силы будет и как защититься

Недавняя вспышка на Солнце, произошедшая 24 октября, стала одним из наиболее значительных событий в последние годы. Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ сообщили, что выброс массы от этой вспышки может привести к магнитной буре на Земле в субботу, 26 октября. Подробнее — в материале URA.RU.
Какой силы будет магнитная буря 26 октября 2024 года
По мнению экспертов, вероятность магнитной бури составляет всего 20-30%. Более того, даже самые пессимистичные прогнозы указывают на то, что буря будет относительно слабой. «Мировые центры, использующие современные модели, не смогли предсказать ничего, кроме двух коротких слабых бурь с вероятностями 20-30%», — говорится на сайте лаборатории.
Выброс после вспышки X3.3 действительно был одним из самых масштабных, но большая часть солнечной массы пройдет мимо нашей планеты, что минимизирует влияние на Землю. Если магнитная буря произойдет, ее мощность на пике может достигнуть пяти баллов, что соответствует «красной» зоне опасности, но все еще считается «слабой магнитной бурей» по классификации ученых.
Согласно прогнозу, магнитная буря начнется после 03:00 по московскому времени и продлится до 12:00. На первом этапе колебания будут около четырех баллов, а с 06:00 до 09:00 мощность достигнет своего пика.
Как магнитные бури влияют на самочувствие
В научном сообществе нет единого мнения о влиянии магнитных бурь на организм человека. Многие известные ученые убеждены, что это космическое явление не оказывает никакого воздействия на нас.
Большинство врачей также придерживаются этой точки зрения и советуют не преувеличивать опасность магнитных бурь. Вместо этого они рекомендуют соблюдать базовые правила здорового образа жизни. Такой же позиции придерживается и врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев.
«Магнитные бури не представляют абсолютно никакой опасности для организма человека. Вред ее не только не доказан, но есть и противопоказания обратного, то есть того, что нет никаких последствий от магнитной бури. Для сравнения: магнитный томограф, в который мы ложимся в больницах, имеет напряжение магнитного поля в среднем от 1,5 или 3 тесла — это в 1-2 миллиона раз больше, чем напряженность магнитного поля, созданного во время Каррингтонского события — крупнейшей зарегистрированной солнечной бури за всю историю наблюдений. Многие ученые спекулируют на теме вреда магнитный бурь, но единственный вред, который может доставить Солнце — это его остывание», — сообщил эксперт.
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