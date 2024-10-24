Челябинские силовики стянуты в Коркино после резонансного убийства таксистки

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Силовики держат ситуацию на контроле Фото:
новость из сюжета
В Коркино цыгане-подростки из местного табора зарезали 40-летнюю таксистку

В Коркино (Челябинская область) местные жители после убийства таксистки начали громить дома местных цыган. Беспорядки сдерживают силовики, которые уже задержали предполагаемого убийцу, сообщил URA.RU источник.

«Сейчас у домов в Тимофеевке, где живут цыганские семьи, собрались местные жители. Некоторые не трезвы. Прозвучал один или даже несколько выстрелов, после чего в домах начали бить стекла. В самих домах то ли никого нет и все уже сбежали, то ли попрятались и не подают признаков жизни», — рассказал источник URA.RU в Коркино.

По его словам, толпу сдерживают приехавшие в город силовики. Однако им не удалось предотвратить поджог нескольких машин, еще одну просто перевернули на крышу.

По информации агентства, волнениям предшествовали посты в telegram-каналах и чатах различной направленности. В одних призывали отбить якобы невиновных «пацанов», другие агитировали местных жителей отомстить убийцам.

Новость по теме
В Коркино зарезали таксистку, в убийстве подозревают цыган

Жестокое убийство 40-летней таксистки произошло накануне ночью. Тело женщины, умершей после нескольких ударов ножом, обнаружили ее коллеги. По их словам, она получила заказ из дома, где проживала семья из местного табора, и посадила в машину двух парней 17 и 19 лет.

Правоохранители отчитались о задержании подозреваемых. Один из них предварительно непричастен к убийству. Меру пресечения второму изберут 25 октября. Скорее всего, заседание суда пройдет в закрытом режиме — поскольку речь идет о несовершеннолетнем.

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В Коркино (Челябинская область) местные жители после убийства таксистки начали громить дома местных цыган. Беспорядки сдерживают силовики, которые уже задержали предполагаемого убийцу, сообщил URA.RU источник. «Сейчас у домов в Тимофеевке, где живут цыганские семьи, собрались местные жители. Некоторые не трезвы. Прозвучал один или даже несколько выстрелов, после чего в домах начали бить стекла. В самих домах то ли никого нет и все уже сбежали, то ли попрятались и не подают признаков жизни», — рассказал источник URA.RU в Коркино. По его словам, толпу сдерживают приехавшие в город силовики. Однако им не удалось предотвратить поджог нескольких машин, еще одну просто перевернули на крышу. По информации агентства, волнениям предшествовали посты в telegram-каналах и чатах различной направленности. В одних призывали отбить якобы невиновных «пацанов», другие агитировали местных жителей отомстить убийцам. Жестокое убийство 40-летней таксистки произошло накануне ночью. Тело женщины, умершей после нескольких ударов ножом, обнаружили ее коллеги. По их словам, она получила заказ из дома, где проживала семья из местного табора, и посадила в машину двух парней 17 и 19 лет. Правоохранители отчитались о задержании подозреваемых. Один из них предварительно непричастен к убийству. Меру пресечения второму изберут 25 октября. Скорее всего, заседание суда пройдет в закрытом режиме — поскольку речь идет о несовершеннолетнем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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