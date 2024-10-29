В Перми пришлось экстренно расселять постояльцев частного дома престарелых

В Перми прокуратура через суд добилась закрытия частного пансионата для пожилых «Надежда». Приставы решение суда исполнили. Во время опечатывания здания родственникам пришлось экстренно забрать постояльцев дома престарелых.
«На момент проведения исполнительных действий в пансионате находились 40 постояльцев. Часть из них по экстренному оповещению забрали родственники, остальных при содействии министерства труда и социального развития Пермского края разместили в городских медицинских учреждениях», — говорится на сайте службы судебных приставов.
Ранее в пансионате «Надежда» на ул. Малая Висимская, 10 были выявлены многочисленные нарушения. Здание не приспособлено под потребности инвалидов и маломобильных граждан. На лестничных клетках хранились горючие материалы, имелись участки открыто проложенных электрических кабелей и проводов. Пациенты не были обеспечены необходимым количеством постельных принадлежностей, полотенцами, не соблюдались санитарные нормы питания и медицинского обслуживания.
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