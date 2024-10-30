Аналитики назвали самые популярные шины у водителей ХМАО

Чаще всего жители ХМАО в начале осени покупали зимнюю резину Nokian Tyres. Также среди популярных брендов оказались Michelin и Hankook, рассказали URA.RU аналитики «Авито».
«Самым продаваемым брендом шипованных покрышек на Авито в ХМАО стал финский Nokian Tyres, доля продаж которого составила 29% в общем объеме за исследуемый период. В сентябре 2024 жители региона покупали резину этой марки в 2,5 раза чаще, чем в августе», — рассказал агентству руководитель бизнес-направления «Запчасти и Автосервисы» Алексей Головин.
Бренды покрышек Michelin, Hankook и Nordman занимают второе место по доле продаж в Югре с показателем 6%. А следом идет резина от Yokohama, на которую приходится 5% продаж.»В Ханты-Мансийском автономном округе в сентябре 2024 года заметно выросли продажи зимних шипованных шин. В 2,8 раза по сравнению с августом этого года», — уточняет аналитик.
Ранее URA.RU рассказывало, как осенью изменились цены на зимнюю резину в Югре. Падение стоимости комплектов покрышек от отдельных зарубежных брендов стало доходить до 25%.
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