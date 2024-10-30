В Донецке прошел урок патриотизма «Я — россиянин»

30 октября 2024 в 14:00 Размер текста - 17 +

Донецким школьникам провели интерактивный урок по случаю Дня народного единства, где виртуальный учитель давал им задания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Школьникам 4 и 5 классов в Донецке провели интерактивный урок, посвященный Дню народного единства, который проходит 4 ноября. Цель всероссийской акции «Я — россиянин» — это формирование любви к Родине и правильного восприятия межнациональных взаимоотношений. По словам авторов проекта, в младшем возрасте легче всего привить правильные установки. Также по случаю мероприятия в Донецк приехали организаторы всероссийской акции. Новость по теме В чем суть Дня народного единства: какие события вспоминают в этот праздник Проект был разработан для младшего школьного возраста. «Это наиболее „отзывчивый“ период для формирования у ребенка позитивного восприятия межнациональных отношений и развития любви к Родине», — заявили авторы интерактивного урока. Занятие проходит в формате самоуправляемого цифрового урока. Чтобы информация легче усваивалась, детям показывают увлекательный видеоматериал, включающий в себя анимацию. Виртуальный учитель объясняет школьникам тему, дает задания, контролирует время их выполнения и проверяет их правильность. В создании цифрового урока принял участие руководитель ФАДН Игорь Баринов. Он озвучил закадровый текст фильма о России и фильма о «Золотом правиле нравственности». Роль виртуальной школьной учительницы Анны Андреевны озвучила директор Дома народов России Анна Полежаева. После урока Игорь Баринов встретился с представителями регионального отделения «Движение первых». Руководитель ФАДН поговорил с активистами о том, что является объединяющим фактором для всех жителей России. Это единая география, история, общие для всех духовно-нравственные ценности, великие победы и культурные достижения. В акции «Я — россиянин» приняли участие уже 76 регионов. На подобных уроках детям рассказывают об истории Дня народного единства, его значении и культурном многообразии страны. Кроме того, сегодня в Донецк по случаю мероприятия приехали организаторы акции: руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, заместитель директора Дома народов России Евгений Соловьев и представители Фонда поддержки образования «Ноосфера». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Школьникам 4 и 5 классов в Донецке провели интерактивный урок, посвященный Дню народного единства, который проходит 4 ноября. Цель всероссийской акции «Я — россиянин» — это формирование любви к Родине и правильного восприятия межнациональных взаимоотношений. По словам авторов проекта, в младшем возрасте легче всего привить правильные установки. Также по случаю мероприятия в Донецк приехали организаторы всероссийской акции. Проект был разработан для младшего школьного возраста. «Это наиболее „отзывчивый“ период для формирования у ребенка позитивного восприятия межнациональных отношений и развития любви к Родине», — заявили авторы интерактивного урока. Занятие проходит в формате самоуправляемого цифрового урока. Чтобы информация легче усваивалась, детям показывают увлекательный видеоматериал, включающий в себя анимацию. Виртуальный учитель объясняет школьникам тему, дает задания, контролирует время их выполнения и проверяет их правильность. В создании цифрового урока принял участие руководитель ФАДН Игорь Баринов. Он озвучил закадровый текст фильма о России и фильма о «Золотом правиле нравственности». Роль виртуальной школьной учительницы Анны Андреевны озвучила директор Дома народов России Анна Полежаева. После урока Игорь Баринов встретился с представителями регионального отделения «Движение первых». Руководитель ФАДН поговорил с активистами о том, что является объединяющим фактором для всех жителей России. Это единая география, история, общие для всех духовно-нравственные ценности, великие победы и культурные достижения. В акции «Я — россиянин» приняли участие уже 76 регионов. На подобных уроках детям рассказывают об истории Дня народного единства, его значении и культурном многообразии страны. Кроме того, сегодня в Донецк по случаю мероприятия приехали организаторы акции: руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, заместитель директора Дома народов России Евгений Соловьев и представители Фонда поддержки образования «Ноосфера».