В новом челябинском муниципалитете Челябинской области выбрали главу

Александр Глазков возглавил Саткинский округ в Челябинской области
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поездка Алексея Текслера в Сатку. Челябинская область, глазков александр, текслер алексей, синяя папка
Александр Глазков (справа) считался кандидатом, которого поддерживали власти Челябинской области Фото:
новость из сюжета
Конкурсы на глав в Челябинской области

Руководивший Саткинским районом Александр Глазков избран также и главой созданного на его базе Саткинского муниципального округа. Такое решение приняли в ходе прошедших выборов депутаты окружного собрания.

«Сегодня на заседании Собрания депутатов Саткинского муниципального округа состоялся заключительный этап выборов главы округа. Депутаты единогласно поддержали мою кандидатуру. Впереди у нас много работы по окончательному переходу к работе в новой организационной форме, множество проектов, программ, задач», — подвел итоги заседания Глазков. Он также добавил, что в должность главы округа официально вступит 1 ноября.

Преобразование Саткинского района в муниципальный округ завершилось в 2024 году. После этого досрочно сложили полномочия депутаты райсобрания и были проведены выборы собрания округа. Теперь предстоит избрать главу округа.

В муниципальные округ преобразованы также Нязепетровский и Пластовский районы. Там тоже прошли выборы депутатов и предстоят выборы руководителей. Главы у новых муниципалитетов появятся до конца ноября. Далее объединить формально самостоятельные мелкие муниципалитеты в единые округа планируется в Ашинском, Еманжелинском, Кусинском и Увельском районах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Руководивший Саткинским районом Александр Глазков избран также и главой созданного на его базе Саткинского муниципального округа. Такое решение приняли в ходе прошедших выборов депутаты окружного собрания. «Сегодня на заседании Собрания депутатов Саткинского муниципального округа состоялся заключительный этап выборов главы округа. Депутаты единогласно поддержали мою кандидатуру. Впереди у нас много работы по окончательному переходу к работе в новой организационной форме, множество проектов, программ, задач», — подвел итоги заседания Глазков. Он также добавил, что в должность главы округа официально вступит 1 ноября. Преобразование Саткинского района в муниципальный округ завершилось в 2024 году. После этого досрочно сложили полномочия депутаты райсобрания и были проведены выборы собрания округа. Теперь предстоит избрать главу округа. В муниципальные округ преобразованы также Нязепетровский и Пластовский районы. Там тоже прошли выборы депутатов и предстоят выборы руководителей. Главы у новых муниципалитетов появятся до конца ноября. Далее объединить формально самостоятельные мелкие муниципалитеты в единые округа планируется в Ашинском, Еманжелинском, Кусинском и Увельском районах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...