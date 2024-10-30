В новом челябинском муниципалитете Челябинской области выбрали главу

Александр Глазков возглавил Саткинский округ в Челябинской области

30 октября 2024 в 14:43 Размер текста - 17 +

Александр Глазков (справа) считался кандидатом, которого поддерживали власти Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Конкурсы на глав в Челябинской области Руководивший Саткинским районом Александр Глазков избран также и главой созданного на его базе Саткинского муниципального округа. Такое решение приняли в ходе прошедших выборов депутаты окружного собрания. «Сегодня на заседании Собрания депутатов Саткинского муниципального округа состоялся заключительный этап выборов главы округа. Депутаты единогласно поддержали мою кандидатуру. Впереди у нас много работы по окончательному переходу к работе в новой организационной форме, множество проектов, программ, задач», — подвел итоги заседания Глазков. Он также добавил, что в должность главы округа официально вступит 1 ноября. Преобразование Саткинского района в муниципальный округ завершилось в 2024 году. После этого досрочно сложили полномочия депутаты райсобрания и были проведены выборы собрания округа. Теперь предстоит избрать главу округа. В муниципальные округ преобразованы также Нязепетровский и Пластовский районы. Там тоже прошли выборы депутатов и предстоят выборы руководителей. Главы у новых муниципалитетов появятся до конца ноября. Далее объединить формально самостоятельные мелкие муниципалитеты в единые округа планируется в Ашинском, Еманжелинском, Кусинском и Увельском районах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Руководивший Саткинским районом Александр Глазков избран также и главой созданного на его базе Саткинского муниципального округа. Такое решение приняли в ходе прошедших выборов депутаты окружного собрания. «Сегодня на заседании Собрания депутатов Саткинского муниципального округа состоялся заключительный этап выборов главы округа. Депутаты единогласно поддержали мою кандидатуру. Впереди у нас много работы по окончательному переходу к работе в новой организационной форме, множество проектов, программ, задач», — подвел итоги заседания Глазков. Он также добавил, что в должность главы округа официально вступит 1 ноября. Преобразование Саткинского района в муниципальный округ завершилось в 2024 году. После этого досрочно сложили полномочия депутаты райсобрания и были проведены выборы собрания округа. Теперь предстоит избрать главу округа. В муниципальные округ преобразованы также Нязепетровский и Пластовский районы. Там тоже прошли выборы депутатов и предстоят выборы руководителей. Главы у новых муниципалитетов появятся до конца ноября. Далее объединить формально самостоятельные мелкие муниципалитеты в единые округа планируется в Ашинском, Еманжелинском, Кусинском и Увельском районах.