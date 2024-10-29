В ХМАО следователи проверят чиновников мэрии из-за приемки дома без коммунальных сетей

Следственный комитет ХМАО начал проверку мэрии Нижневартовска после жалоб жителей ЖК «Европейский» на новостройку, которая была сдана в эксплуатацию с грубыми нарушениями. Об этом сообщает telegram-канал ведомства.
«В ходе следствия будет дана надлежащая правовая оценка действиям должностных лиц администрации города и иных уполномоченных органов, осуществлявших контрольно-надзорные мероприятия по приему и вводу в эксплуатацию многоквартирного дома. Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления Михаила Мокшина», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Жители ЖК «Европейский» в Нижневартовске сообщили в СМИ, что бояться остаться зимой без света и тепла в новом многоквартирном доме. Ранее на проблему обратил внимание глава СК РФ Александр Бастрыкин, возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ «халатность».
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