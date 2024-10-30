В ХМАО самолет, летевший в Тюмень вернулся на стоянку из-за проблем с двигателем

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Из-за проблем с двигателем самолету пришлось вернуться
Из-за проблем с двигателем самолету пришлось вернуться Фото:

В Нягани (ХМАО) самолет авиакомпании ЮТэйр, который выполнял рейс до Тюмени, вернулся на стоянку из-за проблем с двигателем. Об этом сообщили в telegram-канале «AVIAINCIDENT». 

«По докладу на исполнительном старте неполадки с двигателем. Возврат на стоянку. Рейс UTA-220, Нягань-Тюмень. Эксплуатант „ЮТэйр“», — указано в telegram-канале. Инцидент произошел 29 октября. 

Ранее URA.RU писало, что рейс из Тюмени в Уфу 22 октября был вынужден вернуться в Рощино. Такое решение экипаж принял из-за высокого давления в кабине пилотов.

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В Нягани (ХМАО) самолет авиакомпании ЮТэйр, который выполнял рейс до Тюмени, вернулся на стоянку из-за проблем с двигателем. Об этом сообщили в telegram-канале «AVIAINCIDENT».  «По докладу на исполнительном старте неполадки с двигателем. Возврат на стоянку. Рейс UTA-220, Нягань-Тюмень. Эксплуатант „ЮТэйр“», — указано в telegram-канале. Инцидент произошел 29 октября.  Ранее URA.RU писало, что рейс из Тюмени в Уфу 22 октября был вынужден вернуться в Рощино. Такое решение экипаж принял из-за высокого давления в кабине пилотов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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