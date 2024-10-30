Из-за проблем с двигателем самолету пришлось вернуться
В Нягани (ХМАО) самолет авиакомпании ЮТэйр, который выполнял рейс до Тюмени, вернулся на стоянку из-за проблем с двигателем. Об этом сообщили в telegram-канале «AVIAINCIDENT».
«По докладу на исполнительном старте неполадки с двигателем. Возврат на стоянку. Рейс UTA-220, Нягань-Тюмень. Эксплуатант „ЮТэйр“», — указано в telegram-канале. Инцидент произошел 29 октября.
Ранее URA.RU писало, что рейс из Тюмени в Уфу 22 октября был вынужден вернуться в Рощино. Такое решение экипаж принял из-за высокого давления в кабине пилотов.
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